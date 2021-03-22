Головний порятунок – апарати ШВЛ: як Фонд Ріната Ахметова допомагає у боротьбі з COVID-19

Цього тижня в Україні зафіксовано найбільшу кількість інфікованих на ковід за добу від початку року – 15 850 людей, що втричі більше, ніж було на початку місяця. У "червоній" зоні від сьогодні вся Київщина та Одещина і залишаються там Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

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Британський штам вже зафіксували в Києві, Дніпрі, Львові, Харкові та Вінниці, та з огляду на кількість хворих, ця мутація,

імовірно, гуляє вже по всій країні. Адже у тій же Вінниці заповнено 95% лікарняних ліжок. Чи достатньо ресурсів у українських лікарів та як Фонд Ріната Ахметова допомагає їм у боротьбі з COVID-19 – у сюжеті "Підсумків Сьогодні".

У Вінницькій клініці інфекційних хвороб відділення інтенсивної терапії заповнене вщент. В інших – місця теж закінчуються. Заклад переформатували із центру боротьби зі СНІДом.

"На сьогоднішні майже три тисячі квадратних метрів, на яких розташовані два інфекційні відділення для пацієнтів з коронавірусною інфекцією", – каже Ігор Матковський, директор Клінічного центру інфекційних хвороб.

Зараз у резерві – чотирнадцять місць у палатах саме інтенсивної терапії. Кількість пацієнтів збільшується щодоби. Біля лікарні – черга зі швидких. Аби уникнути скупчення людей, чекають, поки оформлять попередніх.

Пацієнти все важчі

Керівник закладу Ігор Матковський бачив наслідки ковіду не лише на знімках КТ – легені тих, хто не подолав вірусу, шокують навіть медиків.

"Що ми бачимо на розтині – жодного живого шматочка немає в таких людей. Враження. Дихальна тканина перестає виконувати свою головну функцію", – ділиться він.

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Зараз надходять пацієнти у більш тяжких станах, аніж раніше. Причина – мутація ковіду. Лікарі підтверджують – симптоми дещо відрізняються від попередніх форм хвороби.

"Більш заразні для більшості людей. Це напевне і британський штам. Не виключено, що там і бразильський штам. Це все було завезено в зонах відпочинку", – пояснює Ігор Матковський.

"Британський" чи "український"

Британський штам є сто відсотків, кажуть українські вчені. Весь тиждень обговорювали інше питання – що є власний – український штам.

Алла Мироненко, завідувачка відділу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського, не бачить свідчень наявності так званого українського штаму.

"Вирусы измененные есть, но говорить о новому украинском варианте нет никаких оснований", – каже вона.

Уже відомо, що новий британський штам ковіду стрімко передається, але є і добрі новини. За прогнозами фахівців, він також швидко пІде на спад.

"Поскольку британский вариант имеет короткий период инкубационный, то есть от одного до трех суток, – это приводит к тому, что очень быстро количество больных увеличивается. Раз очень быстро накапливается количество больных, оно

же быстро будет и уменьшаться", – переконана Алла Мироненко.

Питання лише в тому, чи вже досягла третя хвиля свого піку? Покаже час. Міністр охорони здоров'я України – Максим Степанов налаштований оптимістично та запевняє, тотального локдауну не буде. Зокрема, з його слів, про ефективність вже впроваджених заходів свідчить стабілізація ситуації з коронавірусом у Івано-Франківській області. На такі результати чекають і інші області.

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Лікарів же тішить той факт, що в реанімаційних відділеннях сьогодні є належна кількість апаратів ШВЛ. Кисень продовжують підводити до додаткових ліжок, і саме це є основним у порятунку людей. Бо лікування від ковіду досі немає.

Вклад Фонду Ріната Ахметова в боротьбу з COVID-19

Понад двісті апаратів ШВЛ медзакладам України надав Фонд Ріната Ахметова. У цілому на боротьбу з ковідом благодійник виділив триста мільйонів гривень.

"Жодна країна світу не була готова до епідемії такого масштабу. Бізнес SCM завжди допомагав, тим більше ми не збиралися залишатися осторонь зараз. Бізнеси SCM працюють практично в кожній області. Тому наш обов'язок – допомогти кожному місту і кожній області, допомогти Києву, допомогти всій Україні. Все, чого я хочу, – щоб люди одужували і люди не хворіли", – каже засновник Благодійного фонду Рінат Ахметов.

Зараз апарат ШВЛ у Вінницькому інфекційному центрі рятує життя одній з пацієнток, що перебуває у тяжкому стані.

"Хочу щиро подякувати фонду Ахметова за такий класний апарат. Анестезіологи дуже задоволені цим апаратом. Дуже простий і максимально функціональний для використання", – каже , директор Клінічного центру інфекційних хвороб Ігор Матковський.

Проєкт Фонду "Боротьба із КОВІД-19 в Україні" – це найбільший внесок одного благодійника в національну медицину. Ініціатива не має аналогів у країні.

"У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 337 тисяч експрес-тестів, більш ніж двісті тисяч засобів індивідуального захисту і витратних матеріалів. 155 кисневих концентраторів. Для 633 ліжко-місць у регіонах забезпечено доступ до стаціонарних і мобільних джерел кисню. Усього допомогу Фонду отримали понад півтисячі медустанов у більше ніж двохстах населених пунктах", – каже Юлія Єршова, директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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