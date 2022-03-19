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Головнокомандувач ЗСУ закликав не принижувати військових своїми "експертними оцінками"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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19 березня, 17:32
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Валерій Залужний заявив, що сили оборони України героїчно протистоять окупантам
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських політиків, які, на його думку, розколюють нашу державу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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Звернення Залужного

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами – на зразок противник щось нібито без проблем взяв або, що нібито готується здача країни – ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі", – написав він.

Фото – facebook.com/CinCAFU.
Фото – facebook.com/CinCAFU.

За словами Залужного, ЗСУ зупинили російських окупантів на всіх напрямках, а також завдали їм таких втрат, яких "вони ніколи не бачили й не могли уявити".

"Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних сил. Закликаю – не розколюйте державу! Слава Україні!" – написав він.

Нагадаємо, Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також унормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.

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