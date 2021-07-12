Штам "Дельта" в Україні, нові санкції для Кремля і страшна загибель російських гонщиків – головні новини СЬОГОДНІ

Про що потрібно знати українцям 12 липня – добірка головних новин понеділка

У понеділок, 12 липня, у Мережі масово обговорюють харківського депутата, який відновив "камінь дружби" з країною-агресором, а також питання, чи є у генерала Ігоря Павловського, заарештованого за розкрадання 11 млн, пів мільярда гривень для того, щоб вийти під заставу.

"Сьогодні" зібрали головні новини дня.

Харківський депутат відновив розбитий "камінь дружби" Росії та України

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Депутат Харківської міськради Андрій Лесик відновив розбитий раніше знак "дружби" Росії та України і навіть виступив за зміцнення економічних зв'язків з країною-агресором, яка мало не захопила Харків. Зазначимо, що в березні цей знак Лесик вже відновлював, проте того ж дня його розбили активісти. На новому пам'ятному знаку написано: "Камінь дружби українського і російського народів".

Фото: Facebook/Лесик

Депутат вважає, що в України і Росії ті самі цінності: мир, зміцнення економічних зв'язків і процвітання наших народів. Ось тільки він забув згадати, що Росія зробила з Донбасом і Кримом.

Суд заарештував генерала Павловського

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Печерський районний суд Києва дозволив заарештувати колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського. Його підозрюють у розкраданнях в оборонній сфері.

Генерал заарештований на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 500 млн грн. Сам Павловський заявив журналістам, що у нього немає таких грошей, щоб вийти на свободу, і він подаватиме апеляцію на рішення Печерського суду.

Слідство встановило, що Павловський і ексдиректор департаменту Міноборони Андрій Араптанов у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським завдали державі збитків на суму 17,44 млн грн.

Євросоюз продовжив антиросійські санкції

Євросоюз продовжив санкціїпроти секторів російської економіки через агресію РФ на українські території. Крім економічних санкцій, Євросоюз продовжив обмеження за незаконну анексію Росією Криму та навмисну дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні.

Отже, санкції:

обмежують доступ Росії до певних технологій, які можуть бути використані в енергетичному секторі;

забороняють пряме або непряме ввезення, вивезення або передачу всіх матеріалів, пов'язаних з обороною;

запроваджують заборону на товари подвійного призначення для військового використання і кінцевих споживачів у Росії;

забороняють форми фінансової допомоги і посередницьких послуг для російських фінансових установ;

обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для певних російських банків і компаній.

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Санкції чинні до 31 січня 2022 року.

Російський автогонщик з дівчиною заживо згоріли в машині

У Ленінградській області сталася страшна аварія, внаслідок якої загинули відомий автогонщик Іван Куренбін та мотогонщиця Тетяна Ігушина.

Трагедія сталася близько 22:00. Porshe 911 Turbo вилетів у кювет, де врізався в опору ЛЕП. Після цього автомобіль загорівся. Тіла водія та пасажирки обгоріли до невпізнання.

36-річний Куренбін брав участь у змаганнях різних гоночних серій. 32-річна Ігушина відома своєю участю в жіночій мотокругосвітці.

На Україну насувається нова COVID-загроза

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В Україні вже є підтверджені випадки зараження штамом "Дельта", але з Європи йде нова хвиля. Тому потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для його виявлення, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У зв'язку з цим прем'єр доручив прискорити вакцинацію населення.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку в наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу місцевих органів влади та підготувати медичну систему до потенційного росту захворюваності", – сказав Шмигаль.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта