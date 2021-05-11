Вибори Держдуми в ОРДЛО і Pfizer для підлітків – головні новини за ніч

Байден виправдовує Росію, США визначилися з вакцинацією підлітків, а жителі окупованого Донбасу зможуть голосувати в РФ – та інші важливі події

Росія має намір дозволити жителям окупованих територій Донбасу голосувати на найближчих виборах до Держдуми, а в США нарешті схвалили застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для підлітків. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

США починають вакцинувати підлітків

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Управління з санітарного контролю за виробництвом продуктів і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів дозволило вакцинацію від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech дітейвіком від 12 років. Кажуть, вивчили всі за і проти.

Вимога Блінкена до Палестини та Ізраїлю

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що ракетні обстріли Ізраїлю слід негайно припинити, а палестинці та ізраїльтяни повинні зробити конкретні кроки щодо зниження напруженості в регіоні. При цьому в Держдепі визнають право Ізраїлю захищати своїх людей і території.

Неоднозначна заява Байдена щодо кібератаки

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає недоведеною причетність російського уряду до хакерської атаки на найбільший на східному узбережжі Америки трубопровід компанії Colonial Pipeline. Хоча, за його словами, зломщики знаходяться саме в РФ, а Кремль частково несе відповідальності за боротьбу з цією проблемою.

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Голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми

У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року до Державної думи РФ.