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Нові записи розмов Медведчука і обстріл Ізраїлю з Лівану – головні новини за ніч

18 травня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Журналісти проаналізували нові записи розмов обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Нові записи розмов Медведчука

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Журналісти опублікували телефонні розмови народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у зраді. Якщо вірити їм, парламентарій регулярно спілкувався з п'ятим президентом Петром Порошенком і вів переговори з Росією щодо Донбасу.

США починають експорт COVID-вакцин

Сполучені Штати мають намір відправити за кордон 80 млн доз вакцин від коронавірусу протягом наступних шести тижнів. На додаток до обіцяної раніше AstraZenaca, на експорт також підуть 20 млн доз вироблених у США препаратів для вакцинації компаній Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

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Ліван обстріляв Ізраїль

З території Лівану в бік Ізраїлю в понеділок увечері було випущено шість снарядів, у відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрила артилерійський вогонь.

"Слуга народу" визначилася з кандидатами у міністри

Фракція "Слуга народу" на засіданні в понеділок ухвалила рішення голосувати за відставку Максима Степановаз посади міністра охорони здоров'я і вибрала кандидата на цю посаду. Також нардепи визначилися з кандидатами на нових голів міністерств інфраструктури та економіки.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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