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Вакцинація українців у Польщі і нова заява Чауса – головні новини за ніч

19 травня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Викрадений суддя Чаус зробив нову заяву, а Польща розповіла, коли і де вакцинуватиме українців – та інші важливі події

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Вакцинація українських заробітчан у Польщі

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Польща почне вакцинувати від COVID-19 українців, які приїжджають на роботу до цієї країни, просто на кордоні при в'їзді, як тільки отримає замовлену раніше одноразову вакцину.

США як і раніше проти "Північного потоку – 2"

Позиція Сполучених Штатів стосовно будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, вони як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проєкту, заявив у розмові з головою МЗС Німеччини Хайко Маасом держсекретар Ентоні Блінкен. Раніше з'явилася інформація, що Байден готовий відмовитися від санкцій.

Нова заява Чауса

Колишній український суддя Микола Чаус, який раніше заявив, що його викрали впливові люди, тепер каже, що з ним усе добре, а його "ситуацією намагаються маніпулювати".

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Нові звільнення міністрів

У "Слузі народу" пообіцяли, що після звільнення Верховною Радою трьох членів Кабміну, нових кадрових змін в українському уряді до осені не буде.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО

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Президент ввів у дію кілька останніх рішень РНБО: призначив конкурсну комісію на голову Бюро економічної безпеки, ввів Multiplex і збільшив витрати на безпеку й оборону.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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