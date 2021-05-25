Переворот у Малі і рішення ЄС щодо Білорусі – головні новини за ніч

Головні новини ночі. Колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Новий переворот у Малі
У Малі менш ніж за рік після попереднього стався новий державний переворот. Військові заарештували президента країни Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уана і утримують їх на військовій базі біля столиці країни Бамако.
Обстріл селища на Донбасі
Російські найманці на Донбасі ввечері в понеділок, 24 травня, випустили дві ракети по цивільному сектору селища Північне в Торецькому районі (Донецька область). Одна ракета впала на території гаражного кооперативу, друга – біля одного з будинків.
Рішення ЄС щодо Білорусі
Глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу на саміті в понеділок ухвалили рішення про заборону польотів у ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликали європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.
Знайшлася дівчина Протасевича
Дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софія Сапега, затримана разом із ним напередодні в Мінську, перебуває в сумнозвісному мінському ізоляторі "Окрестіно", повідомила її мати Ганна Дудич.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією