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Переворот у Малі і рішення ЄС щодо Білорусі – головні новини за ніч

25 травня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Малі стався другий військовий переворот за рік, а на саміті ЄС ухвалили рішення щодо авіапольотів Білорусі – та інші важливі події

Головні новини ночі. Колаж "Сьогодні"

Головні новини ночі. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Новий переворот у Малі

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У Малі менш ніж за рік після попереднього стався новий державний переворот. Військові заарештували президента країни Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уана і утримують їх на військовій базі біля столиці країни Бамако.

Обстріл селища на Донбасі

Російські найманці на Донбасі ввечері в понеділок, 24 травня, випустили дві ракети по цивільному сектору селища Північне в Торецькому районі (Донецька область). Одна ракета впала на території гаражного кооперативу, друга – біля одного з будинків.

Рішення ЄС щодо Білорусі

Глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу на саміті в понеділок ухвалили рішення про заборону польотів у ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликали європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

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Знайшлася дівчина Протасевича

Дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софія Сапега, затримана разом із ним напередодні в Мінську, перебуває в сумнозвісному мінському ізоляторі "Окрестіно", повідомила її мати Ганна Дудич.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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