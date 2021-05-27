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Ліки від COVID і труп у динозаврі – головні новини за ніч

27 травня, 06:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

США схвалили експериментальний препарат проти коронавірусу, а в Іспанії знайшли труп у незвичному місці – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США схвалили ліки від COVID

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене застосування експериментального препарату для лікування коронавірусної звороби Sotrovimab виробництва британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology.

Німеччина проти надання Україні зброї

Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєнь, прокоментував представник уряду Штеффен Зайберт заяву співголови партії "Зелених" Роберта Габека про необхідність надання Києву оборонної зброї.

Словаччина закрила повітряний простір для Білорусі

Словаччина 26 травня заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі і використання аеропортів країни цими компаніями згідно з ухваленим напередодні рішенням на саміті ЄС.

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Труп у фігурі динозавра

Іспанські правоохоронці розслідують загибель чоловіка, тіло якого виявили в декоративній статуї динозавра в Каталонії.

Дуда назвав Росію ненормальною

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не веде себе нормально – вона є державою-агресором, забирає нормальне життя у людей, руйнує держави і влаштовує війни.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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