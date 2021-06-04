Інтерв'ю Протасевича і кібератака в Україні – головні новини за ніч

Затриманий у Мінську Протасевич обмовив себе в інтерв'ю держканалу, а українська кіберполіція попередила про масові атаки – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Huawei у чорному списку США

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, який забороняє американцям інвестувати у майже 60 китайських компаній, які "підривають безпеку США". У чорному списку очікувано опинилася і Huawei Technologies Co, яку підозрюють у роботі на уряд КНР.

Кіберполіція України попередила про атаку

Українська кіберполіція заявила про масовану атаку хакерів, які розсилають на електронні скриньки компаній і приватних осіб листи нібито від імені державних установ, зокрема патрульної служби, зі шкідливими вкладеннями.

ЄС назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі

Євросоюз в ОБСЄ заявив, що відкидає російський наратив про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі, в якому Росія зображає себе посередником, і закликав Москву як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність.

Зізнальне інтерв'ю Протасевича

Затриманий у Мінську колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич дав інтерв'ю державному каналу Білорусі, в якому повністю визнав свою провину в організації заворушень і висловив повагу Олександрові Лукашенку. При цьому наприкінці опозиціонер заплакав.

Данія заблокувала "Північний потік – 2"

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Данська апеляційна рада з проблем навколишнього середовища і продовольства відкликала дозвіл на проведення робіт з прокладання газопроводу "Північний потік – 2" на території країни.