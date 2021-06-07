Втеча Гудкова в Україну і воєнна відповідь США на кібератаки – головні новини за ніч

Опозиціонер Дмитро Гудков, який втік із Росії, дав ексклюзивний коментар, а США обіцяють агресивніше відповідати хакерам – та інші важливі події

Дмитро Гудков і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

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США будуть агресивніше відповідати на кібератаки

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Федеральна влада Сполучених Штатів посилила тиск на компанії і зарубіжних супротивників, вимагаючи від них боротьби з кіберзлочинцями. Білий дім розглядає усі варіанти, зокрема воєнну відповідь, як заходи протидії атакам та таким країнам, як Росія, яких підозрюють у приховуванні кіберзлочинців.

Гудков розповів, чому втік з Росії

Російський опозиційний політик і ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков, який втік з Росії в Україну 6 червня, в першому коментарі в Києві розповів, що з країни його не відпустили, а видавили, а його тітку взяли в заручники і погрожували іншим родичам. Брата опозиціонер вивіз, але в Москві у нього залишилися дружина і маленька дитина.

В тренді Зеленський на конференції з гібридних загроз і суд щодо МН17 у Гаазі – анонси СЬОГОДНІ

"Морський слиз" у Туреччині

У Туреччині береги Мармурового моря біля Стамбула покрив так званий морський слиз із водоростей. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про загрозу також для Чорного моря, пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему, і закликав розслідувати причини цього явища.