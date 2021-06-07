Русский
$ 27,29
33,06
  1. Новини України

Втеча Гудкова в Україну і воєнна відповідь США на кібератаки – головні новини за ніч

7 червня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Опозиціонер Дмитро Гудков, який втік із Росії, дав ексклюзивний коментар, а США обіцяють агресивніше відповідати хакерам – та інші важливі події

Дмитро Гудков і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Дмитро Гудков і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США будуть агресивніше відповідати на кібератаки

Реклама

Федеральна влада Сполучених Штатів посилила тиск на компанії і зарубіжних супротивників, вимагаючи від них боротьби з кіберзлочинцями. Білий дім розглядає усі варіанти, зокрема воєнну відповідь, як заходи протидії атакам та таким країнам, як Росія, яких підозрюють у приховуванні кіберзлочинців.

Гудков розповів, чому втік з Росії

Російський опозиційний політик і ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков, який втік з Росії в Україну 6 червня, в першому коментарі в Києві розповів, що з країни його не відпустили, а видавили, а його тітку взяли в заручники і погрожували іншим родичам. Брата опозиціонер вивіз, але в Москві у нього залишилися дружина і маленька дитина.

В тренді
Зеленський на конференції з гібридних загроз і суд щодо МН17 у Гаазі – анонси СЬОГОДНІ
Колаж "Сьогодні"

"Морський слиз" у Туреччині

У Туреччині береги Мармурового моря біля Стамбула покрив так званий морський слиз із водоростей. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про загрозу також для Чорного моря, пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему, і закликав розслідувати причини цього явища.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зірвався в піке" – чи чекати курсу 27 гривень і нижчеФінанси
Коротко і по суті. Чому Росію
Коротко і по суті. Чому Росію "бомбить" через форму збірної України на Євро-2020Україна
Волого, але тепло: синоптик дала прогноз погоди на понеділок
Волого, але тепло: синоптик дала прогноз погоди на понеділокУкраїна
Дощі знову накриють частину України – як зміниться погода у вівторок (карта)
Дощі знову накриють частину України – як зміниться погода у вівторок (карта)Україна
Фото дня. Зеленський сходив на шашлики з журналістами
Фото дня. Зеленський сходив на шашлики з журналістамиУкраїна
В Україні збільшать територію трьох населених пунктів
В Україні збільшать територію трьох населених пунктівУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти