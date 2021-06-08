Нові "записи Медведчука" і компенсації Ірану за літак МАУ – головні новини за ніч

Вийшла остання частина розслідування на основі записів прослуховування Медведчука, а Іран стверджує, що вже виплачує компенсації за літак МАУ – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Компенсації Ірану за збитий літак

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Іран заявив, що почав виплату компенсацій родичам жертв збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України" і деякі сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів. У МЗС Ірану стверджують, що суми компенсацій нібито значно більші, ніж вони мали б виплатити за міжнародними зобов'язаннями.

Франція і ФРН поговорили з Кремлем про Донбас

Міністри закордонних справ Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликали Кремльна тлі нещодавнього "переміщення військ і маневрів" біля кордонів України дотримуватися "вимоги прозорості" і "внести позитивний внесок" у врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нова iOS 15 від Apple

На конференції WWDC, яку Apple щорічно проводить у Сан-Франциско, представили 15-ту за рахунком версію операційної системи IOS. Користувачів техніки на базі цієї ОС чекають чергові реновації – оновлені повідомлення, нові функції і ще більше захисту конфіденційності.

Нові записи прослуховування Медведчука

Згідно з останніми оприлюдненими записами прослуховування народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, у 2014 році він обговорював з маріонетками Росії і бойовиків звільнення українських полонених, але не мав на це жодного впливу. Медведчук також вів підкилимні переговори про постачання російського газу і намагався впливати на укладення контракту про електроенергію до Криму.

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