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Вибухи у Харкові і Китаї та нова заява США про "Північний потік – 2" – головні новини за ніч

9 червня 2021 6:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Увечері у вівторок в Харкові підірвали гранату, а в Китаї вибухнув хімзавод, Блінкен ж зробив важливе зауваження щодо російського газопроводу – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Вибух у Харкові

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У Харкові прогримів вибух на проспекті Гагаріна, у результаті якого троє людей отримали осколкові поранення. Одному з потерпілих загрожує ампутація ноги. В момент вибуху поряд перебувала дитина, яка з переляку втекла у двори, і правоохоронцям довелося її шукати.

Вибух на хімзаводі у Китаї

У Китаї сталася пожежа і сильний вибух на хімічному заводі з виробництва полікремнію у місті Шіхецзи ввечері у вівторок, 8 червня. Влада запевняє, що ніхто не постраждав і ніякої небезпеки немає, але ,за непідтвердженими даними, насправді вибухнув кремнеземний реактор.

Блінкен щодо заяви Зеленського про "Північний потік – 2"

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен стверджує, що Сполучені Штати попереджали Україну про свої наміри відмовитися від санкцій проти оператора "Північного потоку – 2" компанії Nord Stream 2 AG, і припустив, що президент Володимир Зеленський був здивований, тому що його, можливо, не поставили до відома про це.

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Санкції США проти Білорусі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок, 8 червня, підписав постанову про продовження ще на рік американських санкцій проти влади Білорусі і повідомив про це Конгрес США. Санкції були запроваджені ще у зв'язку з виборами в 2006 році.

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Що сталося в Україні та світі 8 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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