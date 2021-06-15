Нова вакцина від COVID і Байден про вступ України в НАТО – головні новини за ніч

Іран починає робити щеплення від COVID власною вакциною, а президент США стверджує, що Україну не беруть у НАТО не через Донбас – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Іранська вакцина від COVID

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У Ірані схвалили екстрене використання вакцини проти коронавірусу, розробленої місцевою фармацевтичною компанією, під назвою COVIran Barekat на основі деактивовано вірусу. У країні також заявили, що працюють ще над однією вакциною у співпраці з Кубою, яка з'явиться незабаром.

МЗС працює над зброєю Україні від Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що нинішній уряд Німеччини, який відмовляється надавати Україні зброю, не змінить своєї позиції, але МЗС вже працює з цього питання в очікуванні зміни уряду в ФРН після парламентських виборів цієї осені.

Байден про Донбас і вступ України до НАТО

Президент Джо Байден запевняє, що конфлікт на Донбасі не може перешкодити можливості вступу України в НАТО. Однак наша країна повинна відповідати певним критеріям і вимогам Альянсу.

Підрив військових на Донбасі

На Донбасі в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою в понеділок, 14 червня, підірвалися двоє українських військових – у обох осколкові поранення.

Пожежа на хімзаводі у США

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У Сполучених Штатах в місті Роктон (штат Іллінойс,) сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool, через яку були евакуйовані всі жителі і підприємства в радіусі однієї милі від місця розташування заводу.

Про що говорили в Україні та світі 14 червня, дивіться у випуску новин "Сьогодні".

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