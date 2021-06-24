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Подорожі в ЄС з CoronaVac і Кіркоров як загроза нацбезпеці – головні новини за ніч

24 червня 2021 6:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У МЗС розповіли, чи зможуть щеплені від COVID українці подорожувати, а в Україну заборонили в'їзд ще одному співакові з РФ – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Папа Римський і Людина-павук

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Папа Римський Франциск у середу провів незвичайну аудієнцію у Ватикані, на якій зустрівся з чоловіком у костюмі Людини-павука і навіть отримав від нього в подарунок відповідну образу дарувальника маску.

Порада від очільника Мінагрополітики

Міністр аграрної політики Роман Лещенко порадив українським громадянам не продавати свою землю за першої ж нагоди, оскільки, за його словами, вона є найбільшим "банківським депозитом".

Перший вирок за штурм Капітолію

Суд у Сполучених Штатах засудив 49-річну жінку з Індіани до трьох років умовно за участь у штурмі Капітолію, який влаштували прихильники екс-президента Дональда Трампа 6 січня 2021 року. Це перший вирок у цій справі.

Кіркоров як загроза нацбезпеці

Слідом за репером Моргенштерном до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, внесли популярного російського виконавця Філіпа Кіркорова. Рішення про внесення Кіркорова до "чорного списку" артистів було ухвалене на підставі відповідного звернення СБУ.

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CoronaVac і подорожі до ЄС

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Вакцина від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech, якою зараз роблять щеплення в Україні, поки не схвалена в Європейському союзі, але визнана ВООЗ, тому рішення про в'їзд українців, вакцинованих цим препаратом, кожна європейська держава приймає самостійно – роз'яснили в МЗС.

Що ще відбувалося в Україні та світі 23 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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