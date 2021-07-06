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ВООЗ обнадіяла з COVID і скандал у школі Вінниці – головні новини за ніч

6 липня 2021 6:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у світі дещо покращилася, а у вінницькій школі вчитель побила дитину з синдромом Дауна – і інші події

Хороші новини про COVID-19 та вінницька школа / колаж "Сьогодні"

Хороші новини про COVID-19 та вінницька школа / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ВООЗ обнадіяла з COVID

Захворюваність на COVID-19 у світі за останні два тижні стабілізувалася і зараз ситуація краща, ніж два-три місяці тому. Водночас картина у різних країнах нерівномірна.

На Донбасі загинув батько чотирьох дітей

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У результаті чергового обстрілу російськими окупаційними силами на Донбасі в понеділок, 5 липня, загинув заступник начальника тилу логістики 93-ї ОМБр, майор Богдан Бродовський. Без батька залишилося четверо малолітніх дітей. Товариші по службі розповіли, яким був загиблий.

Богдан Бродовський з сім’єю / колаж "Сьогодні"

Богдан Бродовський з сім’єю / колаж "Сьогодні"

Україна – найбільший одержувач вакцин від США

Україна є одним із найбільших одержувачів вакцин від коронавірусу, які США передають всьому світу, розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона також нагадала про плани президента США передати ще півмільярда COVID-вакцин програмі COVAX, частина яких надійде і в Україну.

Знущання над дитиною у Вінниці

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Асистентка вчителя у вінницькій школі знущалася і била хлопчика з синдромом Дауна, який не хотів виходити з кабінету під час перерви. Педагог погрожувала п'ятикласникові Максиму відрізати статевий орган. Це зняли встановлені в кабінеті камери.

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У черговому інклюзивному класі розгорівся скандал через насильство над учнем. Фото: скріншот

У черговому інклюзивному класі розгорівся скандал через насильство над учнем. Фото: скріншот

Про що говорили в Україні та світі 5 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

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