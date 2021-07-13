Франція посилила вакцинацію, а в лікарні в Іраку згоріли десятки людей – новини ночі

Емманюель Макрон і пожежа в Іраку / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Пожежа в COVID-лікарні в Іраку
В Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів із коронавірусом у місті Ен-Насирія у південній провінції Ді-Кар, в результаті якої загинули щонайменше 52 людини, близько 70 постраждали, і кількість загиблих неухильно зростає. Десятки людей опинилися заблокованими в палаючій будівлі.
Пожежа у лікарні "Аль-Хусейн" / колаж "Сьогодні"
Франція посилює боротьбу з COVID
Франція вводить обов'язкову вакцинаціювід COVID-19 для медиків та інших категорій працівників, які можуть контактувати з "уразливими людьми". Також для захисту країни від штаму "Дельта" введуть обов'язкову ізоляцію невакцинованих мандрівників при в'їзді в країну.
Білорусь і терористи
У Комітеті державної безпеки (КДБ) Білорусі заявили, що затримали всіх фігурантів "терористичних осередків", якими нібито керували з-за кордону, і зараз вони дають свідчення. Якщо вірити білоруським спецслужбам, то затримані намагалися влаштувати підпал, вибух, а також відрізати язика місцевому журналісту-пропагандисту.
Скрін запису нападу на пропагандиста Григорія Азарьонка / ОНТ
Стаття Путіна про єдність України і Росії
Російський президент Володимир Путін написав велику статтю про нібито єдність України та Росії, в якій назвав землі нашої країни "територіальними подарунками більшовиків", які цим "пограбували Росію".
Меркель про "Північний потік – 2" та Україну
Канцлер Німеччини Ангела Меркель на брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським заявила, що Україна повинна залишитися країною – транзитером газу навіть у разі завершення будівництва і запуску російського газопроводу "Північний потік – 2".
Шрі-Ланка привідчинилася для туристів
Щепленим від коронавірусу іноземцям полегшили умови в'їзду у Шрі-Ланку – тепер їм не обов'язково відбувати 14 днів карантину після прильоту в країну, щоправда вони повинні будуть два тижні проживати в готелі, що отримав сертифікат безпеки Safe&Secure.
Що ще відбувалося 12 липня в Україні та світі, дивіться у випуску новин "Сьогодні":
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