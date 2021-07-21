Арешт друга Трампа і наслідки вибуху на хімзаводі під Рівним – головні новини за ніч

У США заарештували мільярдера і друга екс-президента за обман ФБР, а в Рівненській області дослідили повітря на шкідливі речовини – та інші події

Дональд Трамп і вибух на "Рівнеазот" / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Арешт друга Трампа

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У США за звинуваченням у незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ і в наданні неправдивих відомостей працівникам ФБР був заарештований74-річний мільярдер Томас Джозеф Барак-молодший – друг 45-го президента США Дональда Трампа і глава його інавгураційного фонду в 2016 році.

Друг Дональда Трампа мільярдер Томаса Барак-молодший займався незаконним лобізмом / колаж "Сьогодні"

Негода в Кропивницького

У Кропивницького ввечері у вівторок через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а в деяких місцях навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер ще й валив дерева.

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Негода у Кропивницькому / колаж "Сьогодні"

Наслідки вибуху на "Рівнеазоті"

Після вибуху на "Рівнеазоті" місцевий Гідрометцентр провів замірив Рівному і трьох сусідніх селах і перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявив.

З НБУ пішов ще один директор департаменту

Національний банк України, з якого місяць тому почали масово звільнятися співробітники, позбувся чергового керівного працівника. 20 липня роботу завершив директор Департаменту виїзних перевірок Денис Новиков.

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Реклама Денис Новиков 13 років пропрацював у Нацбанку / колаж "Сьогодні"

Одесит морив сина голодом

В Одесі чоловік морив свого 16-річного сина голодом через необхідність, за його словами, "духовного лікування. Підлітка у важкому стані зі зневодненням і дефіцитом ваги екстрено госпіталізували в міську лікарню.

Нове будівництво Путіна

Біля резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово (Московська область) виявили секретне будівництво цілого комплексу. Там нібито заплановані "режимні об'єкти", серед яких при цьому льодовий стадіон, лікувальний центр і готель-пансіонат.

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