Країни Балтії проти "Північного потоку – 2" і роль українців у пожежах в Якутії – головні новини за ніч

Країни Балтії та пожежі у Якутії / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
"Рука України" у пожежах в Якутії
Губернатор російській Якутії, в якій зараз вирують жахливі лісові пожежі, дим від яких вже досяг американської Аляски, поскаржився на паніку, яку нібито навмисно створюють "підбурювачі, панікери і хайпери" з України.
У паніці через пожежі у Якутії побачили руку України / колаж "Сьогодні"
"Нафтогаз" чекає нових контрактів через "Північний потік – 2"
Глава компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що, згідно з досягнутими між США і Німеччиною домовленостями про збереження українського транзитного маршруту, європейські компанії почнуть бронювати потужності газотранспортної системи України.
Великі хабарники у Харківській облраді
Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника викрили на отриманні хабара в розмірі 1 млн 50 тис. гривень. Водночас джерела в поліції повідомляють, що слідчі дії проводилися в кабінетах голови облради Артура Товмасяна і його заступника Андрія Малиша.
В трендіЄврокомісія готова обговорити з Україною питання "Північного потоку – 2", але поки що не отримувала запиту
У Харківській облраді розкрили хабарників / колаж "Сьогодні"
Країни Балтії проти "Північного потоку – 2"
Традиційні союзники України в питанні блокування роботи газопроводу "Північний потік – 2" Естонія і Литва різко висловилися щодо запуску російського трубопроводу і угоди з цього приводу, яку уклали напередодні США і Німеччина.
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