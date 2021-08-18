У Харкові зірвався ліфт, а Київ накрила буря – головні новини за ніч

Сім’я з малюком дивом вижила у Харкові, вчасно вийшовши з ліфта, а столицю і передмістя в ніч на середу накрила справжня буря, – та інші новини

У Харкові зірвався ліфт, а в Києві була буря / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський хоче прискорити голосування по Гербу

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Президент Володимир Зеленський запропонував скликати до 23 серпня позачергову сесію Верховної Ради для голосування по Великому гербу України. Відповідний лист він направив спікеру Дмитру Разумкову.

Володимир Зеленський очікує голосування ВР за Великий герб / колаж "Сьогодні"

Буря в Києві та передмістях

У Києві та сусідніх зі столицею населених пунктах у ніч на 18 серпня піднявся сильний вітер. У центрі столиці очі людям засипало піском, у деяких районах почалася сильна гроза. У передмістях були перебої з електроенергією.

У Києві і передмістях піднялася буря / колаж "Сьогодні"

Що відбувається в Кривому Розі після смерті мера

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У Кривому Розі (Дніпропетровська область) після смерті міського голови Костянтина Павлова дуже важка атмосфера, але все у місті "працює чітко і без збоїв". При цьому призначення нового мера поки не обговорюють. Про це "Сьогодні" розповіло джерело в мерії.

У Харкові зірвався ліфт

У харківській багатоповерхівці з шостого поверху зірвався ліфт. його пасажири дивом врятувалися, тому що за кілька секунд до цього вийшли з кабіни. Люди вийшли з ліфта з немовлям на руках, а візок дитини полетів униз.

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