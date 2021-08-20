Кораблі РФ не пустили в іспанський порт, а в Києві втік удав – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Російські судна не пустили в іспанський порт
Міністерство закордонних справ Іспанії відмовило Росії у проханні про входження її двох військових кораблів у порт міста Сеута, іспанського полуексклава у Північній Африці. Відомо, що союзники Іспанії по НАТО і Євросоюзу не раз критикували часті зупинки суден ВМС Росії у Сеуті в останні роки, зокрема через анексію Криму.
Військові збори в "Л / ДНР"
На окупованих територіях Донецької області чоловікам почали приходити "повістки" на так звані навчальні військові збори, які пройдуть 24 серпня. Так звані "ЛНР" і "ДНР" нібито збираються відпрацювати спільні дії "органів управління і сил цивільного захисту" для реагування на "загрози з боку України".
У Києві втік удав
У Києві в Голосіївському районі розшукують домашнього двометрового удава, який загубився під час прогулянки в зеленій зоні перед будівлею економічного факультету університету ім. Т. Шевченка. Господиня стверджує, що удав не є небезпечним і зовсім не боїться людей.
Смерть прикордонника
Біля кордону з Румунією у четвер, 19 серпня, знайшли мертвим українського прикордонника Чернівецького прикордонного загону. Тіло з вогнепальним пораненням нижньої щелепи виявили недалеко від Селятина Вижницького району.
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