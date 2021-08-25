Україна знову зазнала втрат на Донбасі, а США залишають Афганістан – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Загинув український військовий
На Донбасі в результаті обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації 24 серпня українських позицій один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення .
США виводять з Афганістану останніх військових
Сполучені Штати почали виведення з Афганістану свого військового контингенту, який забезпечує евакуацію з країни. До 31 серпня в країні не залишиться жодного американського солдата.
Концерт в "Олімпійському"
У національному спорткомплексі "Олімпійський" у Києві до 30-річчя Незалежності України пройшло грандіозне святкове шоу під назвою "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни", в якому взяли участь понад 30 відомих українських виконавців і груп.
Росія відкрила справу через воду в Крим
Слідчий комітет Росії поновив кримінальну справу проти "невстановлених осіб" за припинення подачі води до Криму в 2017 році. Кримінальну справу порушено за ст. 358 КК РФ (екоцид).
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