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Результати зустрічі Зеленського і Байдена та повінь в Іспанії – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
2 вересня, 06:00
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Президенти України і США зробили перші заяви після зустрічі, а кілька іспанських муніципалітетів затопило після злив
У США завершилася зустріч Зеленського і Байдена, а Іспанію затопило
У США завершилася зустріч Зеленського і Байдена, а Іспанію затопило / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "СьогоднІ" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Перші заяви Зеленського і Байдена після зустрічі

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що на зустрічі з главою України Володимиром Зеленським підтвердив підтримку України перед обличчям агресії Росії, а також співпрацю з енергетичної безпеки. Український президент у свою чергу розповів, що в разі порушення прав України в енергетичному секторі – США вводитимуть санкції.

У Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена / twitter.com/POTUS
У Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена / twitter.com/POTUS

Повінь в Іспанії

В Іспанії сильні зливи в середу, 1 вересня, призвели до сильної повені в провінції Альканар, особливо постраждали міста Кастельон і Таррагона. Там потоки води вируючою річкою проносилися вулицями, зносячи все на своєму шляху.

В Іспанії після зливи затопило кілька муніципалітетів
В Іспанії після зливи затопило кілька муніципалітетів / Фото: Колаж: Сьогодні

Непристойний скандал з ексрадником міністра

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Колишній радник міністра економічного розвитку України і помічник нардепа на громадських засадах Ростислав Дзундза потрапив у непристойний скандал з поліцейськими. Перебуваючи в центрі Києва недалеко від Європейської площі явно в нетверезому стані, чиновник запропонував правоохоронцям надати їм інтимну послугу.

Зеленський дав Байдену список полонених

Під час зустрічі в Білому домі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена Зеленський передав своєму американському колезі список із 450 полонених, які перебувають на непідконтрольних територіях на Донбасі і в Криму, попросивши Байдена посприяти їх визволенню.

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