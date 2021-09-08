На Донбасі поранили військового і перші легітимні колектори в Україні – головні новини за ніч

У результаті обстрілу бойовиками українських позицій на Донбасі був поранений військовий, а НБУ зареєстрував п'ять колекторських компаній

На Донбасі поранено військвого, а колектори повернулися / Фото: Колаж: Сьогодні

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На Донеччині поранили військового

Збройні формування Російської Федерації 7 вересня вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників, у результаті був поранений один військовослужбовець.

В Афганістані розганяють протести стріляниною

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З Афганістану, захопленого рухом "Талібан", продовжують надходити тривожні повідомлення про зростання тиску на громадян з боку ісламістів. У вівторок таліби розігнали протест у Кабулі за допомогою стрільби в повітря.

Поки немає інформації про те, чи були постраждалі після розгону чергової акції протесту / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

ДТП з мером Вознесенська

Поліція Миколаївської області відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю мера Вознесенська, автомобіль якого у вівторок, 7 вересня, зіткнувся з пасажирським автобусом.

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Мер Вознесенська потрапив у аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Перші офіційні колектори

Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності в липні.

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