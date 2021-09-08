На Донбасі поранили військового і перші легітимні колектори в Україні – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
На Донеччині поранили військового
Збройні формування Російської Федерації 7 вересня вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників, у результаті був поранений один військовослужбовець.
В Афганістані розганяють протести стріляниною
З Афганістану, захопленого рухом "Талібан", продовжують надходити тривожні повідомлення про зростання тиску на громадян з боку ісламістів. У вівторок таліби розігнали протест у Кабулі за допомогою стрільби в повітря.
ДТП з мером Вознесенська
Поліція Миколаївської області відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю мера Вознесенська, автомобіль якого у вівторок, 7 вересня, зіткнувся з пасажирським автобусом.
Перші офіційні колектори
Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності в липні.
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