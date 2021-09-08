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СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі поранили військового і перші легітимні колектори в Україні – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 06:00
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У результаті обстрілу бойовиками українських позицій на Донбасі був поранений військовий, а НБУ зареєстрував п'ять колекторських компаній
На Донбасі поранено військвого, а колектори повернулися
На Донбасі поранено військвого, а колектори повернулися / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

На Донеччині поранили військового

Збройні формування Російської Федерації 7 вересня вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників, у результаті був поранений один військовослужбовець.

В Афганістані розганяють протести стріляниною

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З Афганістану, захопленого рухом "Талібан", продовжують надходити тривожні повідомлення про зростання тиску на громадян з боку ісламістів. У вівторок таліби розігнали протест у Кабулі за допомогою стрільби в повітря.

Поки немає інформації про те, чи були постраждалі після розгону чергової акції протесту / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Поки немає інформації про те, чи були постраждалі після розгону чергової акції протесту / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

ДТП з мером Вознесенська

Поліція Миколаївської області відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю мера Вознесенська, автомобіль якого у вівторок, 7 вересня, зіткнувся з пасажирським автобусом.

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Мер Вознесенська потрапив у аварію
Мер Вознесенська потрапив у аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Перші офіційні колектори

Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності в липні.

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7 вересня 1991. Кримські татари провели пікет на Майдані Незалежності та у Маріїнському парку Києва

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