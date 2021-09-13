Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини України

Байден бачить Україну в НАТО, а в Росії розбився літак – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
13 вересня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зеленський розповів в інтерв'ю CNN, що президент США говорив про Україну в НАТО, а в Іркутській області РФ впав пасажирський літак
Джо Байден говорив про Україну в НАТО, а в Росії впав літак
Джо Байден говорив про Україну в НАТО, а в Росії впав літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський щодо слів Байдена про Україну в НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з главою України Володимиром Зеленським заявив, що Україна повинна бути в НАТО, але зазначив, що це не тільки його рішення. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

Масштабна аварія в Києві

Реклама

У Голосіївському районі Києва ввечері в неділю, 12 вересня, зіткнулися відразу вісім автомобілів, у результаті госпіталізовано п'ятьох постраждалих, серед яких малолітня дитина. Водій автомобіля Honda Accord, рухаючись в напрямку Обухова, скоїв зіткнення з попутним автомобілем Kia. Після цього обидва автомобілі винесло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з шістьма машинами.

У Голосіївському районі сталася масштабна аварія
У Голосіївському районі сталася масштабна аварія / Фото: Колаж: Сьогодні

Катастрофа літака в Росії

У Росії під час аварії пасажирського літака L-410 під Іркутськом загинули щонайменше чотири людини, 11 людей госпіталізовано, троє з них у реанімації.

Реклама

На місці катастрофи літака під Іркутськом завершилися рятувальні роботи
На місці катастрофи літака під Іркутськом завершилися рятувальні роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь чекає зброї від Росії

Після формального підписання ряду документів, які допоможуть Білорусі інтегруватися в Росію, з'явилися повідомлення, що білоруська армія почне озброюватися російською зброєю. Зокрема серед очікуваної зброї російські зенітні ракетні комплекси C-400.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 вересня 1991. В Києві почався демонтаж скульптурної композиції з Володимиром Леніним на Майдані Незалежності…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.68

Євро (€)

31.58

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
2 196 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти