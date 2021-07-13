Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки вперед

Навіть за радянських часів ніхто не міг заборонити Леоніду Горбаню застосовувати знання на практиці.

Леонід Горбань, який живе під Києвом, – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... інженер-механік, підполковник, який має 34 роки військової вислуги.

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Свою першу книгу "Народний календар погоди" Леонід Горбань писав 30 років і видав уже в 1990-ті після розвалу СРСР. Раніше було неможливо: за словами Горбаня, комуністичні цензори називали його знання попівщиною, погрожували "зірвати погони". Потім були й інші книги, найвідоміша – "Погода до 2030 року".

Однак ніхто не міг заборонити Леоніду Горбаню застосовувати знання на практиці. Ще в 1989 році він виступив на Всесоюзній конференції працівників сільського господарства в Києві, де піднімалася тема погоди. Але офіційні синоптики не сприйняли його розрахунки: мовляв, погода – це хаос, а хаос прогнозувати неможливо. Відтоді з представниками Гідрометцентру він взаємин не підтримує, як і вони з ним.

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- Як ви робите прогнози, в чому ваш метод?

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- Очевидно, що в двох словах не поясниш, я освоював цей метод понад 30 років. Спадково я володію методикою розрахунку довгострокового прогнозу, яким володів видатний вчений-енциклопедист XVIII століття Яків Брюс. Планетний розрахунок довгострокового прогнозу погоди базується на глибоких знаннях астрономії, насамперед, на вивченні руху планет Сонячної системи і їхній вплив на погоду Землі.

Згідно з другим законом термодинаміки, "ніяка система не може існувати без енергії ззовні". Виражається це вплив у низькочастотних коливаннях. Це – енергія хвиль, яка виходить від Сонця і планет Сонячної системи, це енергія низької частоти. Вплив енергії низької частоти планет Сонячної системи на врожай сільськогосподарських культур було встановлено ще Яковом Брюсом і опубліковано в його знаменитому "Брюсовому календарі". Ці дослідження постійно публікувалися аж до 1917 року.

Через обертання планет ця енергія носить змінний характер. Що ж це за енергія? Енергія космосу, яка виходить від планет, і насамперед від планет Сонячної системи. Числові ряди планет Сонячної системи – загадка, яку вчені розгадати не можуть, звідки вони з'явилися.

Наводжу приклад деяких із них: Вруцельто 1 Венера 1; 7; 12; 18, Вруцельто 5 – Марс 4; 10; 21; 26, Вруцельто 3 – Сонце 3; 8; 14; 25. (Вруцельто – метод усного рахунку – Авт.). Ці числові ряди вперше були опубліковані Яковом Брюсом у "Брюсовому календарі"-планетнику на 100 років. Таких числових рядів планет кілька, доступу до них немає, це закрита інформація. Секретом розрахунку яких володіють при перших особах духовенства в Ізраїлі, Афоні (Греція), Загорську (Росія). Частково володію секретом розрахунку цих числових рядів і я.

- Чи наявне, на ваш погляд, зміна клімату, глобальне потепління? Чи впливають вони на точність ваших розрахунків?

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- Не впевнений, що потрібно говорити про якусь загальну тенденцію потепління. Бувають роки тепліші і більш холодні. Наприклад, нинішній рік – рік Сатурна, зима була холодною, весна запізнилася. А в попередні два роки зими були теплі, весни ранні. Мої розрахунки засновані на числових рядах і не залежать від зміни температури.

Ось такими таблицями користується у своїй роботі Леонід Горбань. / Фото: Сьогодні

- Чи працюють нині народні прикмети про погоду або вже ні через потепління?

- Всі народні прикмети працюють! Але прогнозувати погоду за ним непросто, одна-дві-три прикмети не дадуть точної картини на тривалий період. Потрібно підібрати сім різних прикмет: за Сонцем, за Місяцем, з поведінки птахів і тварин і тільки тоді робити висновок про те, яка буде погода на тривалий період. Деякі прикмети працюють на день вперед або на кілька годин. Наприклад, якщо в штиль на морі або океані з'являється самотня хвиля – значить, десь бушує шторм, який через п'ять-шість годин дійде туди, де з'явилася хвиля.

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- Як зміниться погода в Україні через рік, 5 років, 10 років?

- Одна з моїх книг називається "Погода до 2030 року". Це не випадково – після 2030 року розпочинається епоха Водолія, і розрахунки потрібно проводити за новими числовими рядами. Разом із нею прийдуть і нові зміни погоди. Але це складно пояснити популярно.

- Деякі скептики стверджують, що ваші прогнози неточні. Що можете відповісти?

- Відповім прикладом. Є середня зарплата по країні, є середня зарплата в окремих галузях, нарешті, є середня зарплата окремо взятого працівника. Так і з погодою. В Україні сім кліматичних зон, які дуже відрізняються. Тому усереднений прогноз показує загальні тенденції погоди в цьому місяці. Можна зробити окремий розрахунок погоди, наприклад, для Києва, для Луганська, для умовної Яблунівки. Він буде близький до 95%. Але це дуже трудомістка робота.

Імовірність усередненого мого прогнозу – близько 75%, в окремих регіонах, припустимо, дощ пройде на один-два дні пізніше або раніше. Але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно.

Прогнозувати опади найскладніше. Сильні дощі осені-весни розрахувати легко, а от літні дощики ніколи не йдуть фронтом, не захоплюють великі території. Особливо коли заходить середземноморський циклон. Розрахунок для них потрібно робити в радіусі 10-15 км. Тому скептики і кажуть: ось, мовляв, ви обіцяли сьогодні дощ, а у нас дощу немає. Але популярні розрахунки, що публікуються в ЗМІ – усереднені, в масштабі всієї України, тому очевидно, що вони менш точні.

Народний синоптик Леонід Горбань упевнений: всі народні прикмети досі працюють.

- До кінця літа залишилося трохи більше половини. Якою буде погода в липні і серпні?

- Друга половина липня очікується спекотною, вдень – до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40. Далі на нас чекає удар стихії. Розпочнеться він із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів і градобоїв. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощу буде менше, а температура – вища, вдень 29-31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами.

Серпень виявиться протилежністю липня: дощів майже не буде, а от спеки вистачить із лишком. До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26-28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем.

- Який прогноз на осінь?

- Якщо коротко – то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолоднішає. На початку третьої декади вересня можливе два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг.

- Якою буде зима 2021-22 року?

- Докладні розрахунки робити рано, вони можливі не раніше, ніж через три місяці. Але якщо в загальних рисах, то зима буде холодною. Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – в другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани.

- Як впливають атмосферні явища на здоров'я людини? Це і спека, і зміна погоди, і магнітні бурі.

- Передбачити магнітні бурі неможливо, хоча в інтернеті таких "прогнозів" багато. Магнітні бурі залежать від спалахів на Сонці, а спалахи відбуваються спонтанно і розрахункам не піддаються. Тільки після зафіксованого спалаху можна говорити, що через два-три дні можливо збурення магнітного поля Землі. Як бурі, спека, зміна погоди впливають на організм людей – це питання до медиків.

- Чи є у вас свої методи – як врятуватися від спеки без застосування технічних засобів (кондиціонери, вентилятори)?

- Так, такий метод є! Я перевірив його ефективність півстоліття тому, коли я ще носив погони, під час відрядження в Узбекистан. Спека під 45 градусів. Мені місцеві колеги відразу принесли пару чайників із зеленим чаєм і кажуть: "Пий! Скільки вип'єш. І коли будеш виходити в місто, не думай пити холодну воду!" Чай я випив, але вирішив перевірити. Коли випив у спеку кілька склянок холодної газованої води – у ту ж мить набрякло обличчя, ноги, руки. Як побачили мене узбецькі колеги, відразу здогадалися – пив воду. "Дурень! Перевіряв?", – запитали.

Принесли три чайника з зеленим чаєм – пий! Як випив всі три – відразу полегшало. Виявляється, жителі Середньої Азії п'ють холодну воду тільки ввечері, коли спаде спека. Відтоді я в спеку рятуюся тільки зеленим чаєм. Допомагає!

Нагадаємо, що в Україні настала спека, яку приніс антициклон Cornelieke. У зв'язку з цим медики рекомендують при таких високих температурах якомога рідше виходити з дому. Якщо ж залишатися вдома з якоїсь причини неможливо, то лікарі дають кілька порад, як легше переносити спеку.