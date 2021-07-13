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Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки вперед

13 липня 2021 5:24

Олександр Панченко Олександр Панченко

Метеоролог дав ексклюзивну пораду, як врятуватися від спеки без шкоди для здоров'я

Навіть за радянських часів ніхто не міг заборонити Леоніду Горбаню застосовувати знання на практиці.

Навіть за радянських часів ніхто не міг заборонити Леоніду Горбаню застосовувати знання на практиці.

Леонід Горбань, який живе під Києвом, – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... інженер-механік, підполковник, який має 34 роки військової вислуги.

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Свою першу книгу "Народний календар погоди" Леонід Горбань писав 30 років і видав уже в 1990-ті після розвалу СРСР. Раніше було неможливо: за словами Горбаня, комуністичні цензори називали його знання попівщиною, погрожували "зірвати погони". Потім були й інші книги, найвідоміша – "Погода до 2030 року".

Однак ніхто не міг заборонити Леоніду Горбаню застосовувати знання на практиці. Ще в 1989 році він виступив на Всесоюзній конференції працівників сільського господарства в Києві, де піднімалася тема погоди. Але офіційні синоптики не сприйняли його розрахунки: мовляв, погода – це хаос, а хаос прогнозувати неможливо. Відтоді з представниками Гідрометцентру він взаємин не підтримує, як і вони з ним.

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- Як ви робите прогнози, в чому ваш метод?

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- Очевидно, що в двох словах не поясниш, я освоював цей метод понад 30 років. Спадково я володію методикою розрахунку довгострокового прогнозу, яким володів видатний вчений-енциклопедист XVIII століття Яків Брюс. Планетний розрахунок довгострокового прогнозу погоди базується на глибоких знаннях астрономії, насамперед, на вивченні руху планет Сонячної системи і їхній вплив на погоду Землі.

Згідно з другим законом термодинаміки, "ніяка система не може існувати без енергії ззовні". Виражається це вплив у низькочастотних коливаннях. Це – енергія хвиль, яка виходить від Сонця і планет Сонячної системи, це енергія низької частоти. Вплив енергії низької частоти планет Сонячної системи на врожай сільськогосподарських культур було встановлено ще Яковом Брюсом і опубліковано в його знаменитому "Брюсовому календарі". Ці дослідження постійно публікувалися аж до 1917 року.

Через обертання планет ця енергія носить змінний характер. Що ж це за енергія? Енергія космосу, яка виходить від планет, і насамперед від планет Сонячної системи. Числові ряди планет Сонячної системи – загадка, яку вчені розгадати не можуть, звідки вони з'явилися.

Наводжу приклад деяких із них: Вруцельто 1 Венера 1; 7; 12; 18, Вруцельто 5 – Марс 4; 10; 21; 26, Вруцельто 3 – Сонце 3; 8; 14; 25. (Вруцельто – метод усного рахунку – Авт.). Ці числові ряди вперше були опубліковані Яковом Брюсом у "Брюсовому календарі"-планетнику на 100 років. Таких числових рядів планет кілька, доступу до них немає, це закрита інформація. Секретом розрахунку яких володіють при перших особах духовенства в Ізраїлі, Афоні (Греція), Загорську (Росія). Частково володію секретом розрахунку цих числових рядів і я.

- Чи наявне, на ваш погляд, зміна клімату, глобальне потепління? Чи впливають вони на точність ваших розрахунків?

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- Не впевнений, що потрібно говорити про якусь загальну тенденцію потепління. Бувають роки тепліші і більш холодні. Наприклад, нинішній рік – рік Сатурна, зима була холодною, весна запізнилася. А в попередні два роки зими були теплі, весни ранні. Мої розрахунки засновані на числових рядах і не залежать від зміни температури.

Ось такими таблицями користується у своїй роботі Леонід Горбань.

Ось такими таблицями користується у своїй роботі Леонід Горбань. / Фото: Сьогодні

- Чи працюють нині народні прикмети про погоду або вже ні через потепління?

- Всі народні прикмети працюють! Але прогнозувати погоду за ним непросто, одна-дві-три прикмети не дадуть точної картини на тривалий період. Потрібно підібрати сім різних прикмет: за Сонцем, за Місяцем, з поведінки птахів і тварин і тільки тоді робити висновок про те, яка буде погода на тривалий період. Деякі прикмети працюють на день вперед або на кілька годин. Наприклад, якщо в штиль на морі або океані з'являється самотня хвиля – значить, десь бушує шторм, який через п'ять-шість годин дійде туди, де з'явилася хвиля.

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- Як зміниться погода в Україні через рік, 5 років, 10 років?

- Одна з моїх книг називається "Погода до 2030 року". Це не випадково – після 2030 року розпочинається епоха Водолія, і розрахунки потрібно проводити за новими числовими рядами. Разом із нею прийдуть і нові зміни погоди. Але це складно пояснити популярно.

- Деякі скептики стверджують, що ваші прогнози неточні. Що можете відповісти?

- Відповім прикладом. Є середня зарплата по країні, є середня зарплата в окремих галузях, нарешті, є середня зарплата окремо взятого працівника. Так і з погодою. В Україні сім кліматичних зон, які дуже відрізняються. Тому усереднений прогноз показує загальні тенденції погоди в цьому місяці. Можна зробити окремий розрахунок погоди, наприклад, для Києва, для Луганська, для умовної Яблунівки. Він буде близький до 95%. Але це дуже трудомістка робота.

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Імовірність усередненого мого прогнозу – близько 75%, в окремих регіонах, припустимо, дощ пройде на один-два дні пізніше або раніше. Але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно.

Прогнозувати опади найскладніше. Сильні дощі осені-весни розрахувати легко, а от літні дощики ніколи не йдуть фронтом, не захоплюють великі території. Особливо коли заходить середземноморський циклон. Розрахунок для них потрібно робити в радіусі 10-15 км. Тому скептики і кажуть: ось, мовляв, ви обіцяли сьогодні дощ, а у нас дощу немає. Але популярні розрахунки, що публікуються в ЗМІ – усереднені, в масштабі всієї України, тому очевидно, що вони менш точні.

Народний синоптик Леонід Горбань упевнений: всі народні прикмети досі працюють.

Народний синоптик Леонід Горбань упевнений: всі народні прикмети досі працюють.

- До кінця літа залишилося трохи більше половини. Якою буде погода в липні і серпні?

- Друга половина липня очікується спекотною, вдень – до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40. Далі на нас чекає удар стихії. Розпочнеться він із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів і градобоїв. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощу буде менше, а температура – вища, вдень 29-31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами.

Серпень виявиться протилежністю липня: дощів майже не буде, а от спеки вистачить із лишком. До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26-28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем.

- Який прогноз на осінь?

- Якщо коротко – то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолоднішає. На початку третьої декади вересня можливе два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг.

- Якою буде зима 2021-22 року?

- Докладні розрахунки робити рано, вони можливі не раніше, ніж через три місяці. Але якщо в загальних рисах, то зима буде холодною. Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – в другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани.

- Як впливають атмосферні явища на здоров'я людини? Це і спека, і зміна погоди, і магнітні бурі.

- Передбачити магнітні бурі неможливо, хоча в інтернеті таких "прогнозів" багато. Магнітні бурі залежать від спалахів на Сонці, а спалахи відбуваються спонтанно і розрахункам не піддаються. Тільки після зафіксованого спалаху можна говорити, що через два-три дні можливо збурення магнітного поля Землі. Як бурі, спека, зміна погоди впливають на організм людей – це питання до медиків.

- Чи є у вас свої методи – як врятуватися від спеки без застосування технічних засобів (кондиціонери, вентилятори)?

- Так, такий метод є! Я перевірив його ефективність півстоліття тому, коли я ще носив погони, під час відрядження в Узбекистан. Спека під 45 градусів. Мені місцеві колеги відразу принесли пару чайників із зеленим чаєм і кажуть: "Пий! Скільки вип'єш. І коли будеш виходити в місто, не думай пити холодну воду!" Чай я випив, але вирішив перевірити. Коли випив у спеку кілька склянок холодної газованої води – у ту ж мить набрякло обличчя, ноги, руки. Як побачили мене узбецькі колеги, відразу здогадалися – пив воду. "Дурень! Перевіряв?", – запитали.

Принесли три чайника з зеленим чаєм – пий! Як випив всі три – відразу полегшало. Виявляється, жителі Середньої Азії п'ють холодну воду тільки ввечері, коли спаде спека. Відтоді я в спеку рятуюся тільки зеленим чаєм. Допомагає!

Нагадаємо, що в Україні настала спека, яку приніс антициклон Cornelieke. У зв'язку з цим медики рекомендують при таких високих температурах якомога рідше виходити з дому. Якщо ж залишатися вдома з якоїсь причини неможливо, то лікарі дають кілька порад, як легше переносити спеку.

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