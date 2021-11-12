Головний кат "Ізоляції" Куликовський до арешту два роки легально жив в Україні

Спочатку Денис Куликовський виїхав у 2019 році до Росії

Журналіст "Христо Грозєв" підтвердив чутки, що Куликовський до арешту вже два роки легально жив в Україні. Колаж "Сьогодні".

Затриманий у Києві один із керівників донецької в'язниці "Ізоляція" "Палич" Денис Куликовський до арешту два роки легально мешкав в Україні.

Про подробиці розповів журналіст "Беллінгкет" Христо Грозєв в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .

Реклама

Подробиці

Журналіст "Христо Грозєв підтвердив чутки, що Куликовський до арешту вже два роки легально жив в Україні. Як так вийшло – Грозєв обіцяє скоро випустити розслідування. Він тільки уточнив, що спочатку Денис Куликовський виїхав у 2019 році до Росії. А звідти приїхав до України .

Інформацію журналіста підтвердив колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв. За його словами, Куликовський співпрацював із українськими спецслужбами. Тобто людина, яку в Україні іменували одним із головних "катів" з "ДНР", була насправді давнім агентом СБУ.

І, за версією Асєєва, затримали Куликовського лише тоді, коли журналіст своїми каналами дізнався, що той живе на Позняках. І почав бити на сполох.

Реклама

"Я з'ясував, що він перебуває в місті Києві. У 2019 році перетнув російсько-український кордон. Не просто перетнув, а живе в місті Києві. Я звернувся до Христа, подзвонив йому. Цього ж дня ця інформація підтвердилася. Христо пов'язав мене з людиною, яка мала відношення до спецоперації з Палича в 2019 році, це колишній співробітник, зараз він уже не є співробітником спецслужб, підтвердив, що з ним загалом якийсь час працювали, потім його відсторонили. у подробиці, як із ними працювали, все-таки це служба безпеки... Найімовірніше, швидше за все, сто відсотків "так" його використовували як агента. Спецслужби України його використали. Якийсь час", – розповів Асеєв.

Затримання

9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, котрий був комендантом в'язниці "Ізоляція" у Донецьку.

Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

Реклама

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше ми писали: