Головний кат "Ізоляції" Куликовський до арешту два роки легально жив в Україні

Затриманий у Києві один із керівників донецької в'язниці "Ізоляція" "Палич" Денис Куликовський до арешту два роки легально мешкав в Україні.
Про подробиці розповів журналіст "Беллінгкет" Христо Грозєв в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .
Подробиці
Журналіст "Христо Грозєв підтвердив чутки, що Куликовський до арешту вже два роки легально жив в Україні. Як так вийшло – Грозєв обіцяє скоро випустити розслідування. Він тільки уточнив, що спочатку Денис Куликовський виїхав у 2019 році до Росії. А звідти приїхав до України .
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Інформацію журналіста підтвердив колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв. За його словами, Куликовський співпрацював із українськими спецслужбами. Тобто людина, яку в Україні іменували одним із головних "катів" з "ДНР", була насправді давнім агентом СБУ.
І, за версією Асєєва, затримали Куликовського лише тоді, коли журналіст своїми каналами дізнався, що той живе на Позняках. І почав бити на сполох.
"Я з'ясував, що він перебуває в місті Києві. У 2019 році перетнув російсько-український кордон. Не просто перетнув, а живе в місті Києві. Я звернувся до Христа, подзвонив йому. Цього ж дня ця інформація підтвердилася. Христо пов'язав мене з людиною, яка мала відношення до спецоперації з Палича в 2019 році, це колишній співробітник, зараз він уже не є співробітником спецслужб, підтвердив, що з ним загалом якийсь час працювали, потім його відсторонили. у подробиці, як із ними працювали, все-таки це служба безпеки... Найімовірніше, швидше за все, сто відсотків "так" його використовували як агента. Спецслужби України його використали. Якийсь час", – розповів Асеєв.
Затримання
9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, котрий був комендантом в'язниці "Ізоляція" у Донецьку.
Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 149 (торгівля людьми);
- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Раніше ми писали:
- Bellingcat дізнався імена головних катів донецької в'язниці "Ізоляція".
- Також ми публікували історію донецького журналіста Станіслава Асєєва, якого окупанти незаконно утримували у в'язниці .
Катування та сексуальне насильство: що відбувалося у донецькому концтаборі "Ізоляція" (відео) .