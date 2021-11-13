Головний кат "Ізоляції" до арешту два роки жив в Україні та Франція застерігає РФ від хвилі агресії проти України – головні новини за ніч

Денис Куликовський виїхав у 2019 році до Росії, а Франція попередила Росію про серйозні наслідки нової агресії проти України

Кат в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський та Міністри висловили стурбованість погіршенням ситуації безпеки в Україні. Колаж "Сьогодні".

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Арахамія: Депутати почали виходити з об'єднання Разумкова

Минулого пленарного тижня у Верховній Раді заявили про створення нового міжфракційного об'єднання "Розумна політика", до якої увійшов ексспікер парламенту Дмитро Разумков, а також депутати від "Слуги народу" та "Батьківщини". Усього 25 народних обранців. Колишній голова ВР опублікував список прізвищ членів "Розумної політики". Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що незабаром членів нового МФО поменшає.

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Протистояння цих політиків набирає нових обертів / Колаж "Сьогодні"

Головний кат "Ізоляції" Куликовський до арешту два роки легально жив в Україні

Затриманий у Києві один із керівників донецької в'язниці "Ізоляція" "Палич" Денис Куликовський до арешту два роки легально жив в Україні.

Кат в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський. Колаж "Сьогодні"

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Російський десант не пройшов: під час висадки в Білорусі загинули двоє десантників РФ

Перекидання російських військ у Білорусь під виглядом чергових навчань закінчилася загибеллю двох десантників РФ.

"За доповіддю з місця, внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі відбулося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, які мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. В обох парашутистів згасли куполи", – йдеться в офіційному повідомленні Міноборони РФ.

Останній рік армія Росії постійно проводить навчання на території Білорусі / Колаж "Сьогодні"

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Франція застерігає Росію від нової хвилі агресії проти України: будуть серйозні наслідки

12 листопада відбулася зустріч міністрів закордонних справ та оборони Росії і Франції. Сторони порушили питання погіршення ситуації в Україні через агресію з боку РФ. Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан та міністр оборони Флоренс Парлі висловили своє занепокоєння у зв'язку з погіршенням ситуації безпеки в Україні.