Ми зібрали все найважливіші майбутні події 7 травня в Україні та за кордоном в одному місці

Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, що повернулися з Донбасу, виступлять на спільній з Дмитром Кулебою прес-конференції, а міжнародне агентство Fitch може оголосити про дії щодо суверенних рейтингів Білорусі.

Україна

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Київ

10:00 – спільна прес-конференція міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу . ЗМІ зможуть взяти участь і поставити запитання в онлайн-режимі. Пряма трансляція прес-конференції буде здійснюватися на сторінці МЗС у Facebook.

– спільна . ЗМІ зможуть взяти участь і поставити запитання в онлайн-режимі. Пряма трансляція прес-конференції буде здійснюватися на сторінці МЗС у Facebook. 11:00 – прес-брифінг на тему " Рік навчання в умовах пандемії . Результати, очікування, досвід" за участю освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в Українському кризовому медіацентрі (вул. Хрещатик, 2).

– прес-брифінг на тему " . Результати, очікування, досвід" за участю освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в Українському кризовому медіацентрі (вул. Хрещатик, 2). Відкриття виставки архівних документів до Дня пам'яті і примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 10:00 – відкриття виставки тюльпанів на оновленому Співочому полі Печерського ландшафтного парку.

Одеса

13:00 – прес-конференція про викрадення картини "Поцілунок Іуди" з Одеського музею західного і східного мистецтва ("Одеса-медіа", Приморський бульвар, 14).

За кордоном

США

В тренді Голови МЗС країн Бенілюксу в Києві і рішення Fitch щодо Білорусі – анонси СЬОГОДНІ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch може оголосити про дії щодо суверенних рейтингів Білорусі.

Відень, Австрія

Продовження переговорів з іранської ядерної угоди .

. Засідання конференції держав – учасниць конвенції ООН проти корупції.

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Порту, Португалія