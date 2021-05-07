Голови МЗС країн Бенілюксу в Києві і рішення Fitch щодо Білорусі – анонси СЬОГОДНІ

Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, що повернулися з Донбасу, виступлять на спільній з Дмитром Кулебою прес-конференції, а міжнародне агентство Fitch може оголосити про дії щодо суверенних рейтингів Білорусі.
Україна
Київ
- 10:00 – спільна прес-конференція міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. ЗМІ зможуть взяти участь і поставити запитання в онлайн-режимі. Пряма трансляція прес-конференції буде здійснюватися на сторінці МЗС у Facebook.
- 11:00 – прес-брифінг на тему "Рік навчання в умовах пандемії. Результати, очікування, досвід" за участю освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в Українському кризовому медіацентрі (вул. Хрещатик, 2).
- Відкриття виставки архівних документів до Дня пам'яті і примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- 10:00 – відкриття виставки тюльпанів на оновленому Співочому полі Печерського ландшафтного парку.
Одеса
- 13:00 – прес-конференція про викрадення картини "Поцілунок Іуди" з Одеського музею західного і східного мистецтва ("Одеса-медіа", Приморський бульвар, 14).
За кордоном
США
- Міжнародне рейтингове агентство Fitch може оголосити про дії щодо суверенних рейтингів Білорусі.
Відень, Австрія
- Продовження переговорів з іранської ядерної угоди.
- Засідання конференції держав – учасниць конвенції ООН проти корупції.
Порту, Португалія
- Конференція представників країн Євросоюзу з соціальних питань і неформальна зустріч глав держав і урядів ЄС для обговорення соціальних наслідків пандемії.