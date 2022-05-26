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Гліб Вишлінський розповів, як статус кандидата в ЄС допоможе відновити Україну

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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26 травня, 17:16
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Економіст зазначив, що важливо мати якір очікуваної політики та можливостей для інвесторів та потенційних імпортерів української продукції
Гліб Вишлінський розповів, що дасть Україні статус кандидата у ЄС
Гліб Вишлінський розповів, що дасть Україні статус кандидата у ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Україна набуде статус кандидата у члени Європейського Союзу, це надасть поштовх для розвитку бізнесу та надходження інвестицій.

Про це розказав виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб Україна таки отримала цей статус кандидата в члени Євросоюзу, і якомога швидше почати переговори про вступ, для того щоб мати цей якір очікуваної політики і очікуваних можливостей і для інвесторів, і для потенційних імпортерів української продукції, для тих компаній з Європейського Союзу, які були б зацікавлені в тому, щоб інтегрувати українські продукти в свої ланцюжки створення доданої вартості, розуміючи, що в досяжній перспективі це буде одна митна зона, не буде кордону, і відповідно це буде хороше місце для ведення бізнесу в широкому сенсі цього слова", – сказав він.

На думку Вишлінського, в Україні має бути також запроваджене страхування від воєнних ризиків для внутрішніх і іноземних інвестицій.

"Звісно, ми можемо отримати багато фінансування, яке буде йти від Європейського Союзу, від міжнародних фінансових організацій, напряму від країн-донорів. Але без приватних інвестицій Україна не зможе розвиватися", – сказав він.

Економіст також зазначив, що відновлення країни потрібно починати вже зараз, використовуючи, зокрема, донорську допомогу.

"Це фінансування має йти прямо зараз. Тому що уряд не має вибирати, відбудовувати їм міст чи платити вчасно зарплату службовцям", – сказав він.

Крім того, Гліб Вишлінський наголосив на необхідності вирішити питання повернення українських біженців.

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"Якщо ми говоримо про відновлення, якщо на той момент, коли в Україну прийдуть гроші, в Україні не буде кому працювати за ці гроші, якщо люди не будуть повертатися і, навпаки, якщо будуть виїжджати чоловіки до своїх родин, то це дуже сильно вплине на ціни і витрати на робочу силу", – резюмував він.

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