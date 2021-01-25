Ковтають як цукерки. Чому дітям не можна купувати магнітні іграшки (відео)

Часто такі інциденти призводять до операцій або навіть смерті дітей

У Черкасах 12-річний хлопчик ледь не помер через магнітні кульки, які він проковтнув. Про небезпеку таких іграшок вже не раз попереджали медики.

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Журналіст "Сьогодні" Ольга Косенко з'ясувала, чи продають досі такі магнітні кульки.

Зараз стан підлітка задовільний. Батьки вже забрали його додому. У жовтні 2020 року таку ж кульку проковтнув трирічний хлопчик зі Львова. Щоб врятувати дитині життя, медики видаляли пошкоджені ділянки.

Відео: Сьогодні

З магнітів складають різні предмети – ланцюжки, геометричні фігури. Діаметр однієї кульки від трьох до шести міліметрів, тому проковтнути їх досить легко.

"Вони зараз пішли різнокольорові, ці неодимові магніти, і діти їх ковтають, як цукерки. Усі відділи, які потрапляють між цими магнітами, вони все прожигаються", – сказала ендоскопіст Тетяна Гальченко.

Так, журналісти обійшли з десяток магазинів іграшок та канцтоварів. Ні в одному магнітних кульок у продажу немає.

"У нас в продажу немає, але за них дуже часто запитують. Постачальники нам не завозять", – сказала продавець Наталя Ромашко.

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При цьому в інтернет-магазинах магнітні конструктори продають вільно. Вартість іграшки – від 200 гривень, ціна залежить від кількості кульок у наборі.

Медики ж закликають батьків не купувати таких іграшок дітям, а ті, у кого вже є – скоріше від них позбутися.

Нагадаємо, у Львові дворічна дівчинка проковтнула популярну іграшку , яка пробила сім дірок в кишківнику.

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