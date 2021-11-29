Glovo купує український сервіс доставки продуктів Zakaz.ua

Купівля компанії допоможе зміцнити та швидко масштабувати бізнес Glovo

Компанії декілька місяців готувалися до цієї угоди/Колаж: Сьогодні

Іспанська компанія Glovo готується до купівлі українського сервісу доставки продуктів Zakaz.ua. До угоди сторони готувалися кілька місяців.

Про це повідомляє видання AIN.UA.

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За яку ціну купують?

Наразі компанії не коментують угоду. У 2020 році виторг Zakaz.ua склав $85 млн, план на 2021 рік — $128 млн. За даними джерел видання AIN.UA, подібні компанії купують за ціною 0,5-1 виторгу. В Україні через особливості ринку частіше діє саме перший варіант — 0,5 від виторгу. Також подібні компанії купують за принципом розрахунку виторгу "один конкретний місяць *12". Виходячи з цього, а також факту, що компанія продовжує зростання на десятки відсотків щорічно, оцінка Zakaz.ua може скласти від $60 млн до $80 млн.

За даними іншого джерела AIN.UA, ціновий діапазон нижчий — від $50 млн до $70 млн.

Чому купують Zakaz.ua?

Купівля Zakaz.ua для Glovo — чудовий шанс зміцнити та швидко масштабувати свій бізнес. Компанія розвиває в Україні доставку, а також почала відкривати dark store.

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Відкривати dark store — довго і дорого. Угода дозволить Glovo швидко отримати компанію, яка зможе доставляти товари не зі складів, яких потрібно сотні для великих міст, а з уже існуючих супермаркетів і фактично використовувати вже існуючі напрацювання. Один з інсайдерів ринку допускає, що в плані доставки з ресторанів і магазинів на ринку з'явиться монополіст, перемогти якого буде дуже складно, а може і зовсім — неможливо

Нині Glovo займає лідируючу позицію по доставці з ресторанів, в той час, як Zakaz.ua, за їхніми власними запевненнями, лідер на ринку доставки з супермаркетів. Угода допоможе Glovo акумулювати всі сильні сторони в рамках одного бренду.

Інвестиції Glovo

У Glovo — $1,2 млрд залучених інвестицій. Останню угоду на $500 млн компанія закрила цього року. У своїх інтерв'ю представники компанії не один раз вказували, що для них Україна — великий і важливий ринок, тому вони готові багато інвестувати у зміцнення своїх позицій на ньому.

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ПУМБ купує Idea Bank

ПУМБ погодив умови придбання 100% акцій АТ "Ідея Банк" з польською фінансовою групою Getin Holding S. A – власником активу.

Сторони планують завершити угоду до кінця першого кварталу 2022 року, після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.

За словами голови правління ПУМБ Сергія Черненка, купівля активу посприяє активнішому розвитку роздрібного бізнесу, а також корпоративного бізнесу в малому і мікросегменті.

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