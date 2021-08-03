Глибоко вражені. У МЗС Австрії відреагували на смерть білоруса Шишова в Києві

З'явилася реакція ще однієї країни на смерть білоруса. Влада Австрії заявила, що розслідування має бути ретельним

В Австрії шоковані новиною про смерть білоруського опозиціонера. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Австрії закликало до ретельного і прозорого розслідування смерті глави громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

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Про це йдеться в повідомленні міністерства в Twitter.

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"Ми глибоко вражені новиною про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного і прозорого розслідування обставин його смерті", – написала пресслужба.

Скріншот зі сторінки МЗС Австрії

Що відомо про загибель Шишова

3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім Україні" ("Беларускі дом ва Украіне"). Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

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Раніше приятелька загиблого Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було- у хлопця було багато планів на життя.

У ЄС вже відреагували на смерть білоруського опозиціонера і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві