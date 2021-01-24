Відновлення економіки України: в ОПУ дали прогноз на 2021 рік

У 2021 році українська економіка почне відновлюватися. На неї вплине монетарна політика НБУ і позитивні тенденції на зовнішніх ринках.

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Таку думку висловив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко, повідомляє прес-служба ОПУ.

"Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки", – зазначив він.

Відновленню економіки може сприяти:

поліпшення інвестиційного клімату в Україні;

реалізація кроків щодо стимулювання внутрішніх інвестицій;

ситуація на зовнішніх ринках, де ростуть ціни на продукти, які експортує Україна;

ситуація на світових фінансових ринках, яка покращилася.

"Після закінчення виборчої кампанії в США і до недавньої інавгурації 46-го Президента США Джо Байдена пішли в ріст все фондові ринки, а це значить, що і кредитори, і інвестори почали проявляти активність. В цілому міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час", – повідомив Устенко.

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Таким чином інвестори, зараз починають шукати можливості для інвестування. І Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може розраховувати на інвестиції.

У той же час, на даному етапі українська влада повинна подбати про створення якісного інвестклімату, захисту права власності, поліпшення судової системи та інших важливих чинниках.

Раніше ми повідомляли, що Національна економічна стратегія до 2030 року, яку розробляють на основі підсумків "аудиту держави", буде фундаментальної "дорожньою картою", яка призведе до серйозних змін в Україні.

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