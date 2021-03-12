Життя в невідомості і робота через інтернет: як рік карантину змінив Україну

12 березня минулого року Україна ввела перші обмеження в зв'язку з поширенням COVID-19. Ми зібрали факти і цифри, що наочно ілюструють, яким стало наше життя

Рівно рік тому, 12 березня 2020 року, Україна вступила в новий для себе період. Почався карантин. Напевно, коли-небудь історики, соціологи і вчені інших спеціалізацій напишуть томи про цей період. Про те, як карантин змінив наше життя, про віджилі і нові тенденції, про найефективніші і найсмішніші рішення в спробі зупинити розповсюдження небезпечної хвороби.

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Поки підбивати підсумки рано. Карантин, на жаль, триває досі, і коли він завершиться – ніхто точно не скаже. Як ніхто не знає, чи повернеться людство до "докарантинного" способу життя.

Однак зараз, через рік після початку карантину в Україні, вже ясно, що він змінив наше життя. Змінив економіку, наші звички і уподобання і навіть відносини в сім'ях. Сайт "Сьогодні" пропонує поглянути на деякі цифри про те, як змінилася країна за цей рік.

Населення скорочувалося в півтора раза швидше

За 2020 рік населення України скоротилося на 314 тисяч осіб, або на 0,8% – з 41 902 416 до 41 588 354 осіб станом на 1 січня. Роком раніше скорочення становило 250 тис, ще раніше – 233 тис. осіб. Тобто 2020-готемпи скорочення населення прискорилися в півтора раза.

Смертей було більше на 36 тис., ніж раніше

Останніми роками в Україні щороку фіксували по 570-580 тисяч смертей. Причому ця кількість останнім часом скорочувалася. Так, 2018 року померли 588 тис. українців, 2019-го – 581 тис.

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2020 року кількість смертей збільшилася майже на 36 тисяч – до 616,8 тис. осіб. При цьому, згідно з офіційною статистикою, від коронавірусної хвороби 2020 року померли лише 18 533 особи.

Народжуваність в карантин уповільнила падіння

В Україні народжуваність падає вже давно. Кожен наступний рік народжувалося на 27-33 тис. дітей менше, ніж у попередній період. Карантинний рік не переламав цю тенденцію, але темпи падіння уповільнися мало не вдвічі. Якщо 2019-го, наприклад, народилося на 27 тис. дітей менше, ніж 2018-го, то 2020-му – тільки на 15 тис. менше, ніж 2019-го.

Офіційну роботу за півроку карантину втратили 600 тис. осіб

Кількість офіційно працюючих українців, за даними Укрстату, за три квартали 2020 року скоротилося майже на 600 тис. осіб. Якщо станом на 1 січня 2020-го були працевлаштовані 16,6 млн осіб, то до жовтня – тільки 16 млн (даних за пізніший час ще немає). До карантину щороку кількість офіційно працюючих збільшувалася на 200-300 тис. осіб.

Зарплата зростає, але більше людей працюють на мінімальну

Середня зарплата за карантинний рік зросла на 1610 грн, або на 15% – з 10 727 за січень 2020 року до 12 337 грн за січень 2021-го. Однак середня зарплата не враховує, який відсоток працівників отримує такі гроші . А ось інша статистика говорить про те, що в Україні зросла кількість людей, які працюють за мінімальну зарплату. Якщо в кінці 2019 го мінімальну зарплату отримували близько 150 тис. людина – 2,1% середньооблікової кількості працівників, то через рік, в кінці 2020 го, таких стало на 36 тис більше – 186 тис., Або 2,6% працюючих .

Доходи від бізнесу падають, роль субсидій зростає

У перші місяці карантину українці досить різко скоротили свої витрати, за рахунок чого ВВП помітно впав. Однак з другого півріччя 2020 го старі звички почали відновлюватися, витрати – рости.

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У структурі доходів українських домогосподарств намітилися зміни, які відчуваються досі. Так, за підсумками 9 місяців 2020 роки (це поки останні дані) опитування домогосподарств показав, що в структурі доходів знизилася частка доходів від бізнесу. Також українці стали отримувати менше матеріальної і грошової допомоги від родичів. А от відсоток субсидій та інших видів соціальної допомоги в структурі доходів домогосподарств зріс.

Завдяки карантину узаконена віддалена робота

жорсткий карантин змусив багато підприємств перевести співробітників на віддалену роботу . І коли обмеження послабили, далеко не всі повернулися в офіси. Під новий формат роботи, який досі широко не використовувався довелося адаптувати законодавство. Правда, на це пішов майже рік: закон був прийнятий тільки в лютому 2021-го . Втім, це той випадок, коли краще пізно, ніж ніколи. Карантин адже триває, а в багатьох регіонах знову посилюється.

Покупки і платежі через інтернет

Карантинний рік став стимулом для розвитку онлайн-торгівлі , Онлайн-платежів і служб доставки. За даними Нацбанку, в минулому році кількість безготівкових операцій збільшилася на 25%, в порівнянні з 2019-м. Сума операцій в мережі інтернет зросла на 31%. Більш ніж в 2 рази зросла і кількість безконтактних банківських карт.

Онлайн-курси, уроки, візити до лікаря і прописка

Карантин прискорив перехід різних служб і сервісів в онлайн. Рік тому ми ще й уявити собі не могли, як це – навчання по інтернету? А сьогодні все школярі і студенти вже мають такий досвід. Мало того, сьогодні проходять онлайн багато курси, уроки музики і танців, репетитори воліють підтягувати учнів через монітор ноутбука, і навіть лікарі почали приймати онлайн.

Напевно, це позитив, що сьогодні багато послуг можна отримати, не виходячи з дому і не простоюючи в чергах: оформити пенсію, подати податкову декларацію. А скоро навіть прописатися можна буде онлайн .

Туризм замість подорожей

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Одним з найболючіших нововведень карантинного року стала недоступність подорожей . Багато країн закрили кордони для іноземних туристів, та й традиційні туристичні центри України переживає важкі часи.

У той же час карантин змусив українців шукати альтернативу звичним видам відпочинку. З минулого року знову стала відроджуватися мода на відпочинок в наметах, на велотуризм. Набагато більше людей, ніж раніше, тепер підкорюють українські гори. Набирає популярності зелений туризм (особливо в селах, куди коронавірус ще не добрався, – є і такі).

Уже рік немає впевненості в майбутньому

Мабуть, одним з найбільш негативних наслідків карантинного року можна назвати невпевненість в завтрашньому дні. Незважаючи на те що більшість людей пристосувалися жити на карантині , Незважаючи на початок вакцинації, очікування бізнесу і взагалі українців далеко не райдужні.

Наприклад, Нацбанк України щомісяця підраховує "індекс очікувань ділової активності". Уже рік, з зими 2020 го, цей індекс знаходиться нижче 50 пунктів, що означає: в суспільстві переважають негативні очікування.

У грудні 2020 року цей індекс становив 45,5. У січні, коли вводився "новорічний локдаун", погіршився до 37,6. А в лютому, коли очікувався старт вакцинації, виріс "аж" до 48,8. Які настрої "переможуть" в березні – позитивні в зв'язку з початком вакцинації або негативні в зв'язку з третьою хвилею – поки не відомо.

Детальніше про те, що приніс Україні і світу рік карантину, дивіться в сюжеті:

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