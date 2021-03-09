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Рік із COVID-19: українці навчилися ходити до лікарів онлайн

9 березня, 13:25

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В Україні створено клініку, яка працює в новому форматі телемедичних консультацій

Рік із ковідом змінив нас кардинально. Ми навчилися віддалено працювати та вчитися, купувати товари в інтернеті і навіть "ходити" онлайн до лікарів.

І саме для відвідування лікарів онлайн в Україні створена клініка, що працює у повністю новому форматі та спеціалізується на телемедичних консультаціях. Нову smart клініку "Здорро" засновано однією з найбільших світових телекомунікаційних компаній – Vodafone.

На сьогодні в "Здорро" найбільша в Україні база лікарів, які консультують віддалено.

Прийом у "Здорро" ведуть понад 1100 фахівців і число їх постійно зростає. Ви можете вибрати лікаря зі 130 медичних спеціальностей. Зауважте, що smart клініка "Здорро" пропонує вам не тільки розмову з лікарем онлайн, це ще й майданчик для повноцінних медичних консультацій зі зручним інтерфейсом, де є можливість:

  • відкрити особистий кабінет пацієнта, в якому буде фіксуватися історія звернень та результати консультацій;
  • знайти і вибрати лікаря за фахом, рейтингом та відгуками;
  • записатися на прийом у зручний час;
  • отримати онлайн консультацію в текстовому або відео форматі з висновками лікаря;
  • запросити альтернативну думку у профільних фахівців.

Завдяки тому, що smart клініка "Здорро" працює в кожному українському місті та селі, де є інтернет, ви можете консультуватися у провідних фахівців з усієї України. І не потрібно їхати в обласний центр або столицю. Це особливо цінне, коли потрібно отримати так звану другу думку – консультацію фахівця вищого рівня кваліфікації.

Як зареєструватися в "Здорро"?
Більше дізнатися про клініку та зареєструватися дуже просто -
на сайті https://zdorro.online

Додатковим критерієм, що допоможе вам обрати фахівця, є рейтинг, який залежить від стажу лікаря і вченого ступеня. Серед фахівців клініки багато практикуючих кандидатів і докторів медичних наук. Окрім того, smart клініка "Здорро" дає можливість отримати разову консультацію лікаря.

При заснуванні smart клініки "Здорро" Vodafone поставив завдання – створити перше в Україні повноцінне рішення, яке об'єднає телемедицину і напрацювання Vodafone у сфері BigData аналітики, IoT-сервісів та застосуванні штучного інтелекту. І наступним етапом роботи клініки "Здорро" стане підключення онлайн-аптек, лабораторій та чат-бота з елементами штучного інтелекту, який допоможе людям самостійно слідкувати за станом свого здоров'я і, у разі необхідності, звертатися за медичною консультацією.

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