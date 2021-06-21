Більше року на "передовій". В Україні відзначають День медика (відео)

Взимку медики працювали в найскладніших умовах – лікарні були практично завантажені, однак і зараз є важкі пацієнти

Сьогодні, 21 червня, в Україні відзначають День медичного працівника. Зараз у медичній сфері задіяно понад 270 тисяч людей. За останній рік саме вони тримали удар пандемії коронавірусу.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Щодня у країні продовжують фіксувати сотні випадків інфікування. І на курортах теж, враховуючи, що карантинних норм там навряд чи будуть дотримуватися.

"Я не можу знайти відповідь на питання: чому в Україні без вакцинації ковід відступив? 75% українців точно не перехворіли. А це означає, що все набагато складніше, ніж ми уявляємо", – сказала доктор медичних наук Катерина Амосова.

Ольга Яровенко перехворіла на ковід у важкій формі. Жінка – директор школи, її чоловік – медик. Уберегтися було неможливо. Спочатку подумала: щось з нирками. Через це втратила кілька днів. А коли дізналася, що у неї коронавірус, знаходилася вдома. Але сатурація різко впала.

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Ольгу рятували в Очаківській багатопрофільній лікарні. Тоді там було більше 100 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Взимку лікарня була практично завантажена, за час пандемії там пролікувалися понад 700 пацієнтів.

Зараз там на апараті ШВЛ знаходиться пацієнт з нирковою недостатністю і пневмонією.

Прилад забезпечив Фонд Ріната Ахметова. Загалом Фонд надав медустановам по всій країні понад 200 апаратів ШВЛ. На допомогу країні Рінат Ахметов виділив 300 мільйонів гривень.

"Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен повинен задуматися, чим конкретно він може допомогти Україні і українцям. Не залишається осторонь і бізнес SCM. У партнерстві з Міністерством охорони здоров'я ми робимо все, щоб запобігти епідемії коронавірусу в містах нашої присутності і у всій країні", – сказав Рінат Ахметов.

Проект "Боротьба з COVID-19 в Україні" – це найбільша приватна ініціатива, спрямована на допомогу держлікарням. Медустановам передали більш ніж 200 000 одиниць засобів індивідуального захисту, 337 000 експрес-тестів і 155 кисневих концентраторів.

Нагадаємо, в Україні швидкі-позашляховики рятують життя людей, до яких не доїде звичайний медтранспорт.

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Також ми писали, що Фонд Ріната Ахметова побудував нову кисневу станцію для COVID-хворих.

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