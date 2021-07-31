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Річниця смерті. США закликали українську владу притягти до відповідальності вбивць Гандзюк

31 липня 2021 14:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, в результаті чого у неї виявилося обпаленим близько 40% тіла – вона померла

На знімку Катерина Гандзюк і Деніел Лангенкамп. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку Катерина Гандзюк і Деніел Лангенкамп. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні третя річниця нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. США закликають українську владу встановити справедливість і залучити вбивць до відповідальності.

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Про це повідомляє прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп в Telegram.

Американські дипломати відзначають, що Гандзюк боролася з корупцією та віддала своє життя за демократичну і процвітаючу Україну.

"Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк. Ми закликаємо владу притягти вбивць до відповідальності", – сказав він у відеозверненні.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, в результаті чого у неї виявилося обпаленим близько 40% тіла. Жінці провели 11 операцій, але 4 листопада того ж року вона померла.

Справа Гандзюк складається з 59 томів матеріалів, поки суд не дійшов навіть до десятого тому. Зараз під вартою перебувають екс-глава Херсонської обласної ради Владислав Мангер і колишній помічник депутата Олексій Левін.

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