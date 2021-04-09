"Гола" фотосесія на балконі в Дубаї. Що далі буде з українками?

За однією з версій, дівчата знімалися у рекламі сайту для дорослих

12-тьох українок, які голяка позували в одному з готелів в арабському Дубаї – депортують. Хоча їм загрожувало півроку ув’язнення. Місто, в якому дівчата зажили скандальної слави, вони покинуть найближчими днями. Але не всі – одна дівчина лишиться в Еміратах.

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Чому не полетить разом із усіма і що розповів про скандальних моделей бізнесмен, якого підозрюють в організації фотосесії, дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Зоряна Степаненко.

Завдяки татуюванню на нозі одну з моделей 27-річну Яну Грабощук упізнали. За дипломом вона юристка, та за фахом не працювала. Була хостес – зустрічала гостей модного київського ресторану. А рік тому спробувала себе у модельному бізнесі. Її соцмережі рясніли пікантними знімками. Викладала й елітні готелі, басейни, спорткари та постійно хизувалася відвідинами запальних вечірок.

Яна показувала підписникам не лише розкішний Дубай, а й свою компанію там – завдяки цим відео журналісти ідентифікували майже усіх учасниць фотосесії у стилі "ню".

За однією з версій, дівчата знімалися у рекламі сайту для дорослих. А організував усе це – буцімто Віталій Гречин, який проживає у Києві, але громадянин США. Служив в американській армії, знайомий із Бараком Обамою.

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Взагалі мережа рясніє його фото з американськими зірками політики й кіно. Любить Віталій оточувати себе й юними красунями. А у ЗМІ взагалі уславився – як організатор оргій.

Півтора місяця тому Віталій в Буковелі святкував день народження у компанії десятка напівоголених красунь у сексуальному вбранні. Двох із них, Яну й Діану, згодом побачать у Дубаї. На цьому самому балконі.

В Інтернеті розгораються дискусії: красуні лише фотографувалися, чи надавали також ескорт-послуги. Але такий поворот подій – заперечують ті, хто знайомий і з дівчатами, і з модельним бізнесом.

"Я знаю не усіх дівчат. Але кілька з них – мої подруги. Ми разом подорожували, займалися спортом, святкували мій день народження. Вони не з екскорт-сервісу! Ті, кого знаю, – взагалі зазвичай не фотографуються оголеними! Вони питали, чи не хочу з ними до Дубая. Але я мав справи у Києві", – каже власник модельного бізнесу Стефан Клавель.

І хоча Стефан до Еміратів не полетів, ЗМІ називають його можливим організатором скандального знімання. Звинувачення в інтерв'ю "Сьогодні" бізнесмен відкинув.

А от Віталій Гречин буцімто в арабській в'язниці, і може лишитися там на півтора року. Дівчатам же, за законами шаріату, за непристойну поведінку на публіці загрожувало півроку в'язниці. Та, схоже, дівчата відбулися легким переляком – 11 українок депортують невдовзі.

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А от 12-та українка, за джерелами "Сьогодні", полишить Емірати пізніше. Щойно одужає від коронавірусу.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що українські моделі з балкона в Дубаї масово видаляють свої фото та акаунти в соцмережах.

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