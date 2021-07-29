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"Голос" виключив 7 нардепів із лав партії: список

29 липня 2021 16:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Більшість народних депутатів не взяли участь у з'їзді партії "Голос" 29 липня

З'їзд прийняв рішення про виключення 7 колег по фракції "Голос" з партії "Голос". Фото: Українська правда

З'їзд прийняв рішення про виключення 7 колег по фракції "Голос" з партії "Голос". Фото: Українська правда

На з'їзді політичної сили "Голос", який проігнорувала частина парламентаріїв, вирішили виключити зі складу партії 7 народних депутатів.

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Про це стало відомо під час брифінгу лідера партії "Голос" Кіри Рудик за підсумками з'їзду.

"Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості, один із делегатів на з’їзді поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії. З’їзд прийняв рішення про виключення 7 колег по фракції "Голос" з партії "Голос". Це Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровська. З’їзд прийняв це рішення і ми рухаємося далі", – йдеться в повідомленні.

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За словами Рудик, в партії "Голос" немає ціннісних протиріч з колегами по фракції:

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"Ми вважаємо їх ефективними і хорошими представниками української політики".

Раніше ми повідомляли, що шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили.

Також нагадаємо, лідер "Голосу" Кіра Рудик тричі не відповіла на питання про своє американське громадянство.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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