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"Голоси мирних": 11-річна блогерка розповіла про війну на Донбасі (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 03:47
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Історія дівчинки та її родини увійшла до колекції Музею Фонду Ріната Ахметова

Понад 7 тисяч підписників на YouTube — не абияке досягнення для 11-річної дівчинки. Аліна знімає відео про своє життя та подорожі, а ще про те, як із сім'єю переживала бойові дії у рідному місті.

Досягнення в 11 років

Власний YouTube-канал — найбільше захоплення 11-річної Аліни останні кілька років.

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"Мій YouTube канал називається "Алінка Малинка". Я люблю малину і ім'я моє Аліна, і я так ось придумала. У мене 7 тисяч підписників. Одне відео у мене набрало аж півтора мільйона переглядів!", — розповіла жителька Дружківки Аліна Сут.

Підписникам розповідає про своє життя, прогулянки із друзями та подорожі.

"Дуже активна, любить знімати відео про все, абсолютно про все. Все, що бачить, — знімає", — каже мама Аліни Олена Сут.

Щоби відео на YouTube-каналі були більш професійними — Аліна удосконалює свої навички. За її плечима участь у майстер-класі для блогерів, а потім — у конкурсі.

Військові дії лякають дівчинку

Дівчина знімала ролик-спогад про війну у рідному місті. Мама Аліни каже: донька і досі боїться гучних звуків.

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"У нас поруч знаходиться військова частина, і кожен раз, коли у них там щось відбувається, якісь постріли, вибухи, вона, звичайно, переживає", — розповіла мама Аліни Олена Сут.

У такі моменти батьки заспокоюють дівчину. Пояснюють — зараз у Дружківці безпечно.

"Коли мир — ти живеш спокійно і не боїшся, що зараз треба буде тобі або бігти в підвал, або боятися, що зараз під вікном у тебе будуть проходити обстріли. Хочеться це, звичайно, забути, і сподіватися на найкраще і на мир", — каже жителька Дружківки Аліна Сут.

Музей "Голоси мирних"

Історія Аліни Сут та її родини увійшла до колекції Музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних". Цей архів свідчень — перший та найбільший в Україні.

"Фонд Ріната Ахметова допомагає багатьом людям, так само допоміг мені. Я взяла участь в майстер-класі, який мені дуже сподобався. Я користуюся зараз усіма цими порадами і розвиваю свій YouTube-канал", — розповіла жителька Дружківки Аліна Сут.

"Зараз такий час, людям потрібна така підтримка — допомагає Фонд Ріната Ахметова і ліками, і психологічну допомогу дають, влаштовують майстер-класи. Для дітей це дуже корисна річ", — зазначила мама Аліни Олена Сут.

Фонд Ріната Ахметова підтримує мирних жителів Донбасу від початку бойових дій. За цей час врятовані три з половиною мільйони життів.

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Надважливий проєкт

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це проєкт світового масштабу. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

"Це загальна картина дуже важлива для нас не тільки як для фонду, але й для країни загалом. Тому що з цих свідчень потроху формується колективна пам'ять", — підкреслила членкиня наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

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