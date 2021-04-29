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Призначення міністра енергетики і суд щодо Тупицького – анонси СЬОГОДНІ

29 квітня, 07:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 29 квітня в одному місці

У четвер, 29 квітня, має пройти важливе голосування в Раді, а також чергове засідання суду щодо обрання запобіжного заходу скандальному екс-голові КСУ. Що ще заплановано на сьогодні в Україні і світі – у нашій добірці анонсів.

Україна

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Верховна Рада

  • 16:00 – на позачерговому засіданні Верховна Рада розгляне зниження ціни на електроенергію для людей, які проживають біля атомних електростанцій.
  • 16:15 – друге позачергове засідання, на якому депутати повинні проголосувати за призначення на посаду міністра енергетики України віце-президента держпідприємства НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.
  • На цьому ж засіданні заплановано розгляд проєкту Закону про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021" щодо введення фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом.

Печерський суд

За кордоном

Брюссель, Бельгія

14:00 – біля Європейського парламенту пройде мітинг "Зупини російську жорстокість", на який запрошені депутати Європарламенту.

В тренді
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Тбілісі, Грузія

Суд у справі голови опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелія, який звинувачується в організації заворушень і штурмі будівлі парламенту під час протестів у 2019 році.

Також читайте нашу добірку найголовніших подій цієї ночі, які ви могли пропустити.

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