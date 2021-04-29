Призначення міністра енергетики і суд щодо Тупицького – анонси СЬОГОДНІ

У четвер, 29 квітня, має пройти важливе голосування в Раді, а також чергове засідання суду щодо обрання запобіжного заходу скандальному екс-голові КСУ. Що ще заплановано на сьогодні в Україні і світі – у нашій добірці анонсів.

Україна

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Верховна Рада

16:00 – на позачерговому засіданні Верховна Рада розгляне зниження ціни на електроенергію для людей , які проживають біля атомних електростанцій.

– на позачерговому засіданні Верховна Рада розгляне , які проживають біля атомних електростанцій. 16:15 – друге позачергове засідання, на якому депутати повинні проголосувати за призначення на посаду міністра енергетики України віце-президента держпідприємства НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

– друге позачергове засідання, на якому депутати повинні проголосувати за України віце-президента держпідприємства НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка. На цьому ж засіданні заплановано розгляд проєкту Закону про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021" щодо введення фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом.

Печерський суд

10:00 – Печерський райсуд Києва почне розгляд обрання запобіжного заходу екс-голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому в кримінальному провадженні, де він підозрюється в скоєнні злочинів проти правосуддя за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкупом свідка з метою відмови від дачі показань).

– Печерський райсуд Києва почне розгляд обрання в кримінальному провадженні, де він підозрюється в скоєнні злочинів проти правосуддя за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкупом свідка з метою відмови від дачі показань). 13:10 – в Печерському райсуді Києва розпочнеться засідання щодо зміни запобіжного заходу колишньому народному депутату Семену Семенченку, обвинувачуваному в організації схеми постачання військових товарів з Росії.

За кордоном

Брюссель, Бельгія

14:00 – біля Європейського парламенту пройде мітинг "Зупини російську жорстокість", на який запрошені депутати Європарламенту.

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Тбілісі, Грузія

Суд у справі голови опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелія, який звинувачується в організації заворушень і штурмі будівлі парламенту під час протестів у 2019 році.

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