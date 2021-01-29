"Головна тема" на телеканалі "Україна" оновлює формат

З 30 січня популярний суспільно-резонансний проєкт "Головна тема" з ведучою Оленою Кот на телеканалі "Україна" буде виходити в оновленому форматі. Відтепер щосуботи глядачів чекає більше ексклюзиву, інтриги і масштабних експериментів. У нових випусках будуть розглядати не одну, а одразу 5 завжди важливих для суспільства тем: гроші, здоров'я, якість життя, безпека і відпочинок, – а гостями студії стануть відомі та яскраві особистості.

"Заради наших глядачів ми не припиняємо розширювати межі. Ми змінюємо не тільки форму, а й зміст. Тепер в одній програмі буде одразу 5 важливих для життя кожного тем. Ми розширили простір у нашій студії, щоб зробити ефір більш видовищним, тепер буде більше елементів шоу. До нас приходитимуть унікальні гості, а історії, про які будемо говорити, не залишать байдужим нікого", – розповіла ведуча проєкту Олена Кот.

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Суттєвим оновленням формату програми стане те, що в студії більше не буде чиновників та політиків, а серед запрошених гостей глядачі побачать харизматичних та яскравих експертів, відомих особистостей і лідерів думок, які братимуть участь в інтерактивах. Також з сюжетів програми глядачі дізнаватимуться ексклюзивні подробиці, несподівані факти та зіркові інтриги. А популярна ведуча Олена Кот стане учасницею багатьох масштабних і унікальних експериментів та резонансних розслідувань.

Окрім того, в проєкт інтегрували діджитал-інновації. Відтак, під час дії в студії глядачі бачитимуть інтерактивні візуальні ефекти, а в сюжетах буде більше сучасної мобільної графіки.

"Головна тема" в ефірі четвертий рік, і це перший такий масштабний переформат! Глядач стає все вибагливішим. За мінімум часу нам потрібно видавати максимум інформації. Тому наше головне нововведення – в програмі буде не одна тема, а цілих п‘ять. Для того, щоб глядачі протягом години дізналися максимум важливої і корисної інформації. Гроші, здоров‘я, якість життя, безпека і відпочинок – про все це тепер в одній програмі. Незмінним залишається формат наших сюжетів. Резонансні розслідування, масштабні експерименти і ексклюзивні експертизи", – прокоментувала Євгенія Федічкіна, директор департаменту спеціальних проєктів телеканалу "Україна".

В першому випуску "Головної теми. Перезавантаження", який вийде в суботу о 20:00, розглянуть найбільш обговорювані та актуальні теми. Глядачі дізнаються ексклюзивні подробиці про несподіваного спадкоємця першого космонавта України і хто хоче відібрати елітну квартиру у вдови Леоніда Каденюка. В програмі розкажуть, хто та 5-річна дівчинка, яку постійно вночі бачать у супермаркетах і на вулицях Києва і фото з якою збурили соцмережі, та проведуть експеримент-провокацію, аби дізнатися, як відреагують українці на покинуту на вулиці дитину. А також розслідуватимуть зарплатний скандал на хлібозаводі.

Зокрема, команда проєкту влаштує всеукраїнську експертизу, яка покаже, чи є різниця між пельменями за 40 і 140 гривень, і проведе експеримент із зіркою гіпершоу "МАСКА", яке нещодавно з успіхом стартувало на телеканалі "Україна", аби перевірити, чи справді носіння маски знижує рівень кисню в крові та чому хворіють навіть ті, хто носить захисні маски.

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"Головна тема" – це суспільно-резонансний проєкт, який має на меті виявляти проблеми в соціальному суспільстві, створювати довкола них резонанс і добиватися, аби ці проблеми були вирішенні. Програма стартувала на телеканалі "Україна" у листопаді 2017 року і є одним з найбільш рейтингових гостросоціальних проєктів на українському телебаченні.

Дивіться програму "Головна тема. Перезавантаження "у суботу о 20:00 на телеканалі" Україна "!

Нагадаємо, в одній з передач журналісти "Головної теми" видали секрети покупок в секонд-хенді: як вибрати хорошу річ і позбутися неприємного запаху:

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