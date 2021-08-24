Google привітав Україну з Днем Незалежності новим дудлом – як він виглядає

Дудл оформили в кольорах прапора нашої країни – синій і жовтий, а для малюнка використовували тематику українських козаків

Google опублікував дудл, присвячений Україні. Колаж "Сьогодні"

Компанія Google опублікувала в своїй пошуковій системі новий дудл, присвячений Дню Незалежності України. На ньому зображена козацька чайка з українським гербом.

Реклама

Про це йдеться в офіційному блозі корпорації.

У логотипі використані кольори прапора України: синій і жовтий. У Google зазначили, що чайка була легким, маневреним вітрильним човном, який запорізькі козаки використовували в XVI-XVII століттях.

Як виглядає новий дудл. Скріншот

"Чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила одержати багато славетних перемог", – йдеться у повідомленні.

Що таке дудл?

Реклама

Дудл (Google Doodle від doodle) – це тематичні заставки від Google, присвячені святам і знаменним подіям. Час від часу з'являється українська тематика. Так, 24 серпня Google приєднався до привітань з Днем незалежності України.

Шанують також видатних українців або пов'язаних з Україною людей:

Микола Гоголь;

Іван Котляревський;

Юрій Кондратюк;

Соломія Крушельницька;

Григорій Сковорода;

Володимир Дахно;

Володимир Вернадський;

Іван Нечуй-Левицький.

Нагадаємо, в Києві в неділю пройшла третя, генеральна репетиція святкового параду до Дня Незалежності, яка тривала три години. Від попередніх двох вона відрізнялася тим, що учасники були в парадній формі і в ній крім українців брали участь військовослужбовці з країн-союзниць. Найяскравіші кадри дивіться у нашому матеріалі.

Крім того, протягом святкових днів у Києві змінився графік роботи транспорту.

Також дивіться онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності: