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Гордон: Буде ще багато відставок, причому найближчим часом

28 липня 2021 13:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президент Зеленський не мириться з тим, що люди не справляються з обов'язками, і вже почав велику чистку

Гордон попереджає про нові кадрові перестановки

Гордон попереджає про нові кадрові перестановки / Фото: Сьогодні

У серпні-вересні будуть нові звільнення - і деяких міністрів, і керівників областей. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

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За його словами, президент не мириться з тим, що люди не справляються з обов'язками.

"Що стосується ще відставок... Упевнений і знаю, що буде ще багато відставок, причому найближчим часом – ми це побачимо у серпні і вересні. Ми ще в липні побачимо відставки ряду губернаторів (глав облдержадміністрацій. – Ред.), у вересні нас чекають відставки ряду міністрів", – сказав Гордон.

Також він пов'язав зміну керівництва зовнішньої розвідки і високопоставлених чинів в СБУ з провалом операції щодо судді Чауса у Молдові.

"Були зроблені висновки з провалу, який спіткав наші спецслужби у справі Чауса. Коли генеральний прокурор Молдови на весь світ заявив, що відомі люди, які здійснили захоплення Чауса і перевезли його через кордон, звичайно, посипалися погони. Ми бачимо звільнення голови Служби зовнішньої розвідки , двох заступників голови СБУ. Це правильно", – підкреслив журналіст.

  • Нагадаємо, останнім часом посипалися відставки. 15 липня був звільнений глава МВС Арсен Аваков.
  • 23 липня президент змінив главу Служби зовнішньої розвідки України: звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.
  • Також постійно ходять розмови про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана і навіть генпрокурора Ірини Венедіктової.
  • 26 липня Зеленський влаштував кадрову чистку в СБУ.
  • 27 липня був звільнений головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, а на його місце призначений генерал Валерій Залужний.

Всі подробиці в спецтемі Новий глава МВС: всі подробиці

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