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Гордон на приватному літаку злітав до Харкова (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
18 вересня, 17:39
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За кілька годин журналіст встиг провести кілька зустрічей
Гордон 17 вересня на приватному літаку приземлився в Харкові
Гордон 17 вересня на приватному літаку приземлився в Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон, який влаштував пікнік з главою Виконавчого комітету реформ Міхеїлом Саакашвілі, 17 вересня на приватному літаку відвідав Харків.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"На кілька годин злітав до Харкова", – написав Гордон.

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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Судячи з фотознімків, за ці кілька годин журналіст встиг:

  • відвідати харківський стадіон "Металіст";
  • поспілкуватися з нардепом Жаном Беленюком;
  • зустрітися з бізнесменом Олександром Ярославським;
  • поговорити з в.о. харківського міського голови Ігорем Тереховим;
  • поспілкуватися з власником мережі "АТБ" Геннадієм Буткевичем.
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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Крім того він розмістив відео з Харкова, на якому його вітають люди, а з деякими навіть зробив селфі.

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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Гордон-кондитер

  • Журналіст випустив цукерки "пташине молоко" під назвою "Гордон в шоколаді". Крім назви, на коробці ще й розмістили невигадливі написи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".
  • Ще одні ласощі, які він випустив зі своїм зображенням, був ванільний зефір. На коробці традиційно усміхнений Гордон.
  • Але і на цьому він не зупинився. Були ще й кекси, а також у нього в планах яйця в шоколаді (на зразок "кіндерів"), курага в шоколаді, чорнослив в шоколаді, халва, чай, морозиво в шоколаді "Гордон на паличці".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст відправить пропагандисту "Гордона в шоколаді".

А недавно на пресконференції в Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам.

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