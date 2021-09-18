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Гордон назвав ТОП-5 найкращих міст України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 10:39
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Перше місце у списку журналіста виявилося несподіваним, а також він розповів, що думає про Київ
Гордон живе у Києві, але в столиці йому не комфортно. Колаж "Сьогодні"
Гордон живе у Києві, але в столиці йому не комфортно. Колаж "Сьогодні"

Київ раніше входив до сотні кращих міст світу, а ось в список найкомфортніших в Україні за версією журналіста Дмитра Гордона не потрапив. Він назвав п'ятірку найкращих міст в нашій країні.

В ефірі телеканалу Україна 24 ведучий пояснив, що оцінюємо не за красою, а за зручністю: інфраструктура, дороги, щоб все було облаштовано для людей. Журналіст першим в своєму списку назвав Чернігів.

"Я б міг там жити. Яка аура ... Сядьте і поїдьте до Чернігова на день. Ви отримаєте такий заряд радості ... Значить, перший Чернігів, другий – Харків, третій – Вінниця, четвертий – Житомир, п'ятий – Львів", – сказав Гордон.

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А ось Київ не потрапив в список улюблених міст країни.

"Мені в Києві не затишно сьогодні. Мені не подобаються пробки, погані дороги, хаотична забудова міста, не подобаються явні злодії поруч з Віталієм Кличко (мером столиці). Я їжджу по Україні багато – навколо кипить "Велике будівництво", дороги вже прекрасні навколо стають. Я не розумію, чому дороги такі хороші всеукраїнського масштабу можна, а в Києві класні дороги не можна", – підкреслив Гордон.

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