Гордон про істерику пропагандистів Кремля через нову форму збірної: "Ми самі розберемося"

Журналіст іронічно відреагував на реакцію російських пропагандистів на оновлений дизайн форми українських футболістів – з Кримом

Після істеричної реакції російської пропагандистки Ольги Скабєєвої на новий дизайн форми збірної України з футболу їй варто надіслати індивідуальний комплект із її прізвищем на тлі контурів України.

Реклама

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

Він зізнався, що не розуміє причини гострої реакції росіян на нову форму українських футболістів – з Кримським півостровом.

"Крим – український, це територія України. А що писати на нашій формі, ми самі розберемося", – вважає Гордон.

Гасло "Слава Україні! Героям слава!", вишите на футболках збірної, журналіст назвав приголомшливим. Дмитро Гордон зізнався, що це не викликає у нього асоціацій із ОУН-УПА і Степаном Бандерою, хоча до цієї історичної особистості він ставиться негативно.

Реклама

Саму форму він назвав красивою і практичною.

"Я гадаю, що просто збірній України варто надіслати Ользі Скабєєвій форму з прізвищем "Скабєєва" там, де карта Криму, щоб їй було приємно побачити Крим у складі України. Був би хороший подарунок", – іронізує Гордон.

Раніше пропагандистка кремлівського телеканалу "Росія 1" Ольга Скабєєва назвала нову форму української збірної "футбольною хитрістю", а гасло "Слава Україні! Героям слава" – "бандерівським закляттям" і "нацистським".

Нагадаємо, що у Кремля новий дизайн теж викликав сказ. Більше про це дивіться у випуску новин "Сьогодні":