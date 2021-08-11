Гордон потролив Лукашенка: У нього кукуха полетіла, але хочу віддати належне його сечовому міхуру

Білоруський диктатор напередодні образив Гордона, а у відповідь журналіст назвав його розбійником, нелюдом і деспотом

Гордон продовжує "мстити" Лукашенко за мерзотника. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зовсім збожеволів, що підтвердили його заяви під час великої пресконференції.

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Про це він сказав на телеканалі Україна 24.

"Людина, яка стала нелюдом власного народу, деспотом... Я його називав розбійником – це точне визначення, тому що те, що він творить зі своїм народом у 21 столітті, ті знущання, які він витворяє – це кошмар. Милі, добрі білоруси, які в житті мухи не скривдять, і таке з ними роблять", – сказав він.

Гордон вважає, що полемізувати з Лукашенком немає сенсу, оскільки той "з котушок злетів". Наприклад, говорив на пресконференції, що підписував Будапештський меморандум.

"Це взагалі "повний вперед". Кукуха полетіла, явно. Якщо людина заявляє, що вона підписувала Будапештський меморандум, далі говорити нема про що. Шкода тільки білорусів – його не шкода, кінець у нього буде сумним", – сказав журналіст.

За його словами, останнім часом Лукашенко виглядає як загнаний звір, хоча віддав йому належне, що той зміг провести 8-годинну пресконференцію без перерви.

"Хочу віддати належне його сечовому міхуру, тому що 8,5 години, не встаючи з місця, вести пресконференцію і не захотіти в туалет навіть по малій нужді – цвяхи б робити з цих людей", – підкреслив Гордон.

Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.

Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на пресконференції Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам.

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Відзначимо, що білоруський лідер багато наговорив про Україну, причому слів особливо не підбирав, а також натякнув на свій відхід. Читайте в нашому матеріалі детальніше, чи піде Лукашенко у відставку і причому тут Путін.