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Гордон запропонував перейменувати Україну в Росію-1

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
8 вересня, 09:46
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Український журналіст запропонував нову назву, щоб "потролити Росію"
Гордон запропонував перейменувати Україну. Фото: babel.ua
Гордон запропонував перейменувати Україну. Фото: babel.ua

Україна, щоб потролити Російську Федерацію, могла б змінити назву на Росія-1, щоб країна-агресор після перейменування називалася б Росією-2.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

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За його словами, тролінг Росії – хороша ідея, проте він би заглибився в це питання.

"Я про те, що це хороша ідея — потролити Росію. Я б пішов далі. Я б назвав Україну Росія-1, щоб та Росія, яка ТА Росія (країна-агресор. — Ред.), була Росією-2. Ось це був би тролінг найвищого порядку. Росія-1... Причому не телевізійний канал, а країна. Жарт..." – сказав журналіст.

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Передісторія

  • Тренд з перейменуванням України в умовах російської агресії почався з пропозиції радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича. Речник української делегації в ТКГ виступив за перейменування України в Русь-Україну, щоб відібрати бренд у росіян. Олексій Арестович запевнив, що перейменування України є "ключем до розмикання" відносин з країною-агресором.
  • Пізніше на ініціативу Арестовича відреагували в МЗС РФ. Офіційний представник відомства Марія Захарова запропонувала Україні перейменуватися в Укрусь.
  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виключив можливість перейменування України в Русь-Україна. Спікер парламенту підкреслив, що "хайпувати" на назві України – це не державницька позиція.
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8 вересня 1991. У Києві перебуває з візитом державний міністр, міністр економіки, фінансів та бюджету Франції...

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