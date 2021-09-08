Гордон запропонував перейменувати Україну в Росію-1

Український журналіст запропонував нову назву, щоб "потролити Росію"

Гордон запропонував перейменувати Україну. Фото: babel.ua

Україна, щоб потролити Російську Федерацію, могла б змінити назву на Росія-1, щоб країна-агресор після перейменування називалася б Росією-2.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

Реклама

За його словами, тролінг Росії – хороша ідея, проте він би заглибився в це питання.

"Я про те, що це хороша ідея — потролити Росію. Я б пішов далі. Я б назвав Україну Росія-1, щоб та Росія, яка ТА Росія (країна-агресор. — Ред.), була Росією-2. Ось це був би тролінг найвищого порядку. Росія-1... Причому не телевізійний канал, а країна. Жарт..." – сказав журналіст.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Путіним нічого не дасть: Гордон озвучив головний козир президента РФ

Передісторія