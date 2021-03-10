Гордон розповів, що трапиться в Україні 15 березня

В інтерв'ю росЗМІ журналіст підтвердив версію "Сьогодні" про розслідування Bellingcat

Відомий український журналіст Дмитро Гордон пояснив, що мав на увазі напередодні, кажучи, що для України 15 березня стане важким і вирішальним днем, підтвердивши версію сайту "Сьогодні".

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Про це він розповів у інтерв'ю "Ехо Москви".

За словами Гордона, 15 березня має вийти фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію щодо російської "ПВК Вагнера", нібито злиту "російською агентурою" в Україні.

"15 березня, наскільки я знаю, планується вихід фільму-розслідування Bellingcat про "вагнерівців". Про спецоперації щодо затримання "вагнерівців", про спецоперацію, яка була бездарно злита російською агентурою Російській Федерації", – сказав Гордон.

При цьому він додав, що важливу для України інформацію можуть оприлюднити і пізніше на два тижні, оскільки саме зараз, за його даними, група перебуває у Києві і опитує деяких співробітників з Офісу президента.

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"Єдине – я зараз вперше озвучу цю інформацію, оскільки Bellingcat, наскільки мені відомо, вирішив ще опитати деяких співробітників Офісу президента України в Києві, і зараз це робить – вихід фільму може бути перенесений на тиждень-два. Але секрету я вже робити не буду – це фільм-розслідування про бездарно провалену супер-спецоперацію", – заявив Гордон.

Наприкінці липня минулого року влада Білорусі заявила про затримання за тиждень до президентських виборів десятків найманців іноземної приватної військової компанії. Україна попросила видати їй частину затриманих, бо вони причетні до воєнних дій на Донбасі та окупації Криму.

Попри це білоруська влада передала бойовиків російській стороні. Після цього ЗМІ повідомили, що СБУ проводила спецоперацію стосовно вагнеровців, проте її нібито зірвали в Офісі президента.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Гордон попередив в ефірі каналу "Україна 24", що Україну найближчим часом чекають серйозні випробування, нібито 15 березня вся країна переживе "важкий день".

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